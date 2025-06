Tempesta d’amore: Helene alla ricerca dell’amore! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

L’amore l’aveva portata a stravolgere la sua vita, ma ora Helene Richter (Sabine Werner) è finalmente pronta a rimettersi in gioco. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene prende in mano la sua vita

Arrivata a Bichlheim per essere vicina ai propri figli, Helene aveva trovato qualcosa di totalmente inaspettato: il suo grande amore… o almeno così sembrava! Perdutamente innamorata di André Konopka (Joachim Lätsch), la donna aveva infatti addirittura deciso di seguire quest’ultimo in Sudafrica per iniziarvi una nuova vita insieme. Peccato solo che le cose non siano andate esattamente secondo i piani…

Trascurata dal fidanzato, la Richter ha infatti preso la dolorosa decisione di fare ritorno al Fürstenhof. Una decisione che è stata rafforzata dalla scoperta dell’infedeltà del compagno. E così – dopo aver troncato definitivamente la relazione con lo chef – la donna ha deciso di riprendere in mano la propria vita.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene si lancia nell’online dating

Dopo aver ottenuto un prestigioso impiego come governante del Fürstenhof, ritrovato la propria serenità grazie al supporto dei propri carini (Michael e Werner in primis!) e addirittura salvato l’hotel dalla rovina con smascherando un gravissimo intrigo, nei prossimi giorni Helene capirà di essere finalmente pronta a rimettersi in gioco anche in campo sentimentale…

Tutto inizierà grazie ad un incontro (o forse è meglio dire “scontro”) con uno sconosciuto durante un’escursione nel bosco: un avvenimento che la convincerà a lasciarsi andare ad un primo appuntamento. E sarà solo l’inizio…

Nonostante qualche delusione, la Richter deciderà infatti di lanciarsi nell'online dating: incontri galanti con spasimanti conosciuti su internet. E sarà proprio questo gesto coraggioso che la porterà a imbattersi in un uomo destinato a cambiarle la vita…