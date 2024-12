Tempesta d’amore: Helene si trasferisce in Sudafrica da André (ma tornerà…) | Anticipazioni italiane

Il momento tanto atteso (e al contempo temuto) è arrivato. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Helene Richter (Sabine Werner) lascerà infatti Bichlheim per trasferirsi in Sudafrica, dove l’attende il suo amato André Konopka (Joachim Lätsch). Il suo, però, non sarà un addio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene vuole raggiungere André

Arrivata al Fürstenhof per avvicinarsi ai suoi due figli – Gerry (Johannes Huth) e Max (Stefan Hartmann) – all’hotel a cinque stelle Helene ha inaspettatamente trovato molto più che la sua famiglia. Oltre ad ottenere un nuovo lavoro, la Richter ha infatti conosciuto l’uomo che le ha rubato il cuore: André! Peccato solo che poco dopo quest’ultimo abbia deciso di trasferirsi in Sudafrica…

Per Helene si è ovviamente trattato di un duro colpo, ma alla fine la donna ha trovato un compromesso col compagno: lo raggiungerà a Città del Capo non appena il suo nipotino – figlio di Max e Vanessa (Jeannine Gaspár) sarà nato. Ed ora quel momento è arrivato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene parte per il Sudafrica ma tornerà

Con Gerry ormai trasferitosi in Turchia e Max pronto ad andare a vivere insieme a Vanessa ed al piccolo Arthur in Austria, Helene capirà che è finalmente arrivato il momento di voltare pagina ed iniziare la sua nuova vita in Sudafrica.

Dopo aver venduto le azioni di André del Caffè Liebling a Nicole (Dionne Wudu), nel corso della puntata 4078 Helene lascerà dunque il Fürstenhof, uscendo di scena. Quello che avrebbe dovuto essere un addio, però, sarà in realtà un “arrivederci”…

L’avventura africana della donna non avrà infatti vita lunga, tanto che tra qualche settimana – e, più precisamente, nella puntata 4114 – la Richter farà ritorno a Bichlheim. Il motivo? Ve lo riveleremo più avanti… Seguici su Instagram.