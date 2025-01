Tempesta d’amore: Helene lascia il Sudafrica e torna al Fürstenhof! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Una sorpresa dolceamara ci attende nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! A poco più di un mese dal suo “happy end” con André Konopka (Joachim Lätsch), Helene Richter (Sabine Werner) farà infatti inaspettatamente ritorno al Fürstenhof! Ecco dunque cosa accadrà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene raggiunge André in Sudafrica

In un periodo decisamente movimentato a livello di casting, abbiamo ultimamente fatto la conoscenza di numerosi nuovi personaggi – Nicole (Dionne Wudu), Lale (Yeliz Simsek) e Theo (Lukas Leibe) – ma anche dovuto salutare dei volti ormai diventati un punto di riferimento per i telespettatori della soap.

Stiamo parlando di André Konopka e Helene Richter, due personaggi che sono usciti di scena ormai da oltre un mese. Dopo una vita al Fürstenhof, lo chef ha infatti deciso di trasferirsi in Sudafrica, per aprirvi un ristorante e vivere vicino al figlio Simon (René Oltmanns). Un progetto di vita in cui ha finito per coinvolgere anche la sua compagna.

Nonostante gli iniziali tentennamenti, alla fine Helene ha infatti deciso di seguire il suo amato, trasferendosi con lui nel continente africano. Purtroppo, però, la donna finirà per pentirsi della sua decisione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene torna al Fürstenhof

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Helene ricomparirà infatti a sorpresa al Fürstenhof… e sarà subito chiaro che non si tratta di una visita di cortesia! La donna confesserà infatti come la sua avventura africana si sia rivelata una grande delusione: non solo non è riuscita ad integrarsi, ma André la trascurava, dedicandosi unicamente al lavoro!

E così – benché col cuore a pezzi – la Richter deciderà di fare ritorno a Bichlheim, mantenendo con lo chef una relazione a distanza. Anche in questo caso, però, la donna finirà per chiedersi se si tratti della scelta giusta! Eh sì, perché se fino a qualche settimana fa Helene si sentiva a casa nel paesino bavarese, ora tutto sarà diverso…

Tornata piena di speranze, Helene si scontrerà infatti con una dura realtà: non ha più vicino né il fidanzato André né i figli Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Huth), e inoltre non ha nemmeno un lavoro! Riuscirà la Richter a superare questa nuova difficile prova?