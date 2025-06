Tempesta d’amore: Helene scopre gli intrighi di Markus per distruggere il Fürstenhof! | Anticipazioni italiane

Dopo settimane di intrighi, una terribile verità sta finalmente per venire alla luce! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i crimini commessi da Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) per distruggere il Fürstenhof verranno infatti smascherati. Ed il merito sarà di un personaggio insospettabile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Markus vuole distruggere il Fürstenhof

Markus Schwarzbach non ha mai nascosto di essere pronto a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi. Nelle ultime settimane, però, l’imprenditore sembra aver completamente perso il controllo! Dopo aver scoperto che all’interno di una parete cava del Fürstenhof si nascondono dei preziosi dipinti del celebre pittore Anton Hagen, l’uomo ha infatti preso una decisione sconvolgente: costringere i Saalfeld a vendere l’hotel al miliardario Steven Cross, che intende demolire l’albergo per poi ricostruirlo pezzo per pezzo negli Stati Uniti. In questo modo Markus potrebbe infatti approfittare delle opere di demolizione per impadronirsi delle preziose opere di Anton Hagen…

Ben sapendo che i Saalfeld non avrebbero mai permesso un simile progetto, il diabolico Schwarzbach ha dunque iniziato a tessere intrighi nell’ombra, nella speranza di ridurre sul lastrico gli albergatori e non lasciar loro altra scelta se non vendere.

Il piano, purtroppo, sembra essere andato in porto: nonostante i disperati tentativi di Werner (Dirk Galuba) di salvare il suo amato hotel, nei prossimi giorni il Fürstenhof verrà messo in vendita! Sarà dunque la fine?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene smaschera Markus

Mentre i Saalfeld si prepareranno a dire per sempre addio al loro amato hotel e Markus starà ormai pregustando il suo trionfo, un personaggio fino ad ora rimasto ai margini di questa storyline farà una scoperta dalle conseguenze impensabili: Helene Richter (Sabine Werner) scoprirà che Schwarzbach ha rubato alcune pagine del diario segreto di Anton Hagen. E a quel punto la donna capirà che l’albergatore sta nascondendo qualcosa…

Determinata ad andare fino in fondo, la donna inizierà dunque ad indagare nell’ombra fino a trovare le prove dell’incredibile tradimento di Markus nei confronti dei Saalfeld e, soprattutto, della sua amata Katja (Isabell Stern). E a quel punto, tutto cambierà… Seguici su Instagram.