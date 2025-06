Tempesta d’amore: Werner perde il processo per salvare il Fürstenhof! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Il peggiore incubo di Werner Saalfeld (Dirk Galuba) sta per diventare realtà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’anziano albergatore perderà infatti la guerra per salvare il suo amato Fürstenhof… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Werner contro Markus per salvare il Fürstenhof

Una guerra senza esclusione di colpi sta sconvolgendo il Fürstenhof! Come sappiamo, ormai da settimane Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) sta cospirando nell’ombra insieme a Philipp Brandes (Robin Schick) con l’obiettivo di costringere i Saalfeld a vendere il Fürstenhof al miliardario americano Steven Cross. Un esito che Werner è determinato ad impedire a qualunque costo!

Pronto a tutto pur di salvare il suo amato hotel, l’anziano albergatore si è dunque rivolto ad un giudice per far dichiarare il Fürstenhof patrimonio storico e architettonico. Purtroppo per lui, però, Markus non si farà alcuno scrupolo a tessere un diabolico intrigo per manipolare l’esito del processo…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner viene sconfitto

Si arriverà così al fatidico giorno della decisione del tribunale sul futuro dell’hotel a cinque stelle… ed il verdetto sarà proprio quello sperato da Schwarzbach! Grazie agli intrighi di quest’ultimo, il Fürstenhof verrà infatti dichiarato soggetto a possibile vendita e demolizione.

Mentre Markus si godrà il suo trionfo, Werner vedrà così svanire la sua ultima speranza di salvare il frutto del lavoro di una vita e sprofonderà nella disperazione più totale. Nulla, infatti, sembrerà ormai più poter impedire la distruzione del suo amato hotel… ma sarà davvero così?

Per ora vi anticipiamo che un incredibile colpo di scena è destinato a cambiare ancora una volta le carte in tavola… Seguici su Instagram.