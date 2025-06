Tempesta d’amore: Lale di fronte ad un bivio professionale! Cosa farà? | Anticipazioni italiane

Grandi cambiamenti sono in arrivo per Lale Ceylan (Yeliz Simsek)! Già responsabile dell’area fitness del Fürstenhof, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella fitness trainer si troverà infatti di fronte ad una decisione determinante per il suo futuro professionale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lale cerca un nuovo lavoro

Si respira un’aria davvero pesante in quel del Fürstenhof. La prospettiva della vendita (e demolizione) dell’hotel sta infatti gettando nella disperazione non solo Werner (Dirk Galuba) – che teme di vedere distrutto il lavoro di una vita – ma anche (e soprattutto) i dipendenti dell’albergo a cinque stelle!

Sarà proprio a causa della prospettiva di ritrovarsi senza lavoro che Lale deciderà di prendere in mano la propria vita e cogliere l’occasione per esplorare nuovi sbocchi professionali. E così, spronata dal suo amato Theo (Lukas Leibe), la ragazza deciderà di iscriversi ad un corso di formazione nel campo del management sanitario. Peccato solo che il corso in questione sia tutt’altro che economico…

Ebbene, sarà ancora una volta Theo ad avere l’idea vincente: sfruttando il suo ottimo rapporto con Christoph (Dieter Bach), il giovanotto convincerà l’albergatore a finanziare la formazione della fidanzata con la prospettiva di ottenere personale qualificato per i suoi nuovi hotel. Un colpo di scena cambierà però ancora una volta le carte in tavola…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Lale di fronte ad una scelta

Come vi abbiamo anticipato, la vendita del Fürstenhof verrà infatti scongiurata all’ultimo istante grazie al coraggioso intervento di Helene (Sabine Werner), che smaschererà appena in tempo gli intrighi di Markus (Timo Ben Schöfer).

Inutile dire che la notizia farà tirare un sospiro di sollievo a tutti i dipendenti dell’hotel, ma metterà Lale in una situazione di incertezza: tornare al suo vecchio lavoro oppure proseguire comunque con il suo piano di formazione professionale?

Ebbene, ancora una volta Christoph spiazzerà tutti, facendo alla Ceylan una proposta davvero inaspettata: è pronto a finanziare comunque il corso della ragazza, a patto che quest’ultima nel frattempo continui a lavorare al Fürstenhof! E a quel punto Lale si troverà di fronte ad un bivio: accetterà la sfida nonostante le difficoltà? Seguici su Instagram.