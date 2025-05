Tempesta d’amore: Christoph, clamorosa alleanza con Markus! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Da ormai oltre un anno si fanno una guerra spietata, che ha portato entrambi a perdere quanto di più caro avevano al mondo: la donna che amavano. Eppure a sorpresa per loro è in arrivo un’inaspettata alleanza! Sarà ciò che accadrà a Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Ecco dunque cosa ci attende negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph geloso di Alexandra e Tom

Amici fraterni per anni, da tempo ormai Markus e Christoph sono diventati nemici giurati. Una rivalità con una causa precisa: Alexandra (Daniela Kiefer). L’amore comune per la donna ha infatti portato i due imprenditori a farsi una guerra spietata, che ha portato però entrambi a perdere la loro amata…

Se Markus ha da tempo ritrovato l’amore grazie a Katja (Isabell Stern), per Saalfeld la ferita è invece ancora fresca, tanto che l’albergatore non ha ancora rinunciato a riconquistare l’ex fidanzata. E proprio la sua determinazione lo porterà a commettere un errore fatale…

Accortosi che il giovane chauffeur Tom Dammann (Milan Marcus) sta corteggiando la “sua” Alexandra, Christoph minaccerà infatti il rivale, intimandogli di tenersi lontano dalla donna. Peccato solo che lei non apprezzerà…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph accetta la proposta di Markus

Furiosa per l’intromissione dell’ex compagno, Alexandra affronterà infatti Christoph, dicendo chiaramente a quest’ultimo che per loro non esiste alcun futuro! Delle parole che feriranno profondamente l’albergatore portandolo a commettere un gesto sconsiderato…

Sconvolto dalla perdita della donna che ama, Saalfeld capirà infatti di aver bisogno di un nuovo inizio lontano dal Fürstenhof… e qual miglior modo per farlo se non liberandosi definitivamente dell’hotel simbolo del suo amore con Alexandra?

Sarà così che Christoph finirà per allearsi con Markus, appoggiando la folle proposta di quest'ultimo di vendere l'hotel a cinque stelle all'eccentrico miliardario americano Steven Cross! Sarà dunque la fine per l'albergo e per i Saalfeld?