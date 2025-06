The family, anticipazioni 30 giugno e 1° luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata The family di lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio 2025

Aslan elabora un piano con la complicità di Cihan. Decidono di far sapere a Babur che in casa di Kiymet c’è una grossa somma di denaro, con l’intento di incitarlo a rubarla. Successivamente, Cihan permette a Çeyrek di fuggire e, appena quest’ultimo scopre che Babur ha preso i soldi, si mette sulle sue tracce per recuperarli, arrivando a ucciderlo. Çeyrek riesce a riprendersi il denaro, ma questo va a fuoco, e nel tentativo di salvare qualcosa si provoca gravi ustioni al viso e alle mani. Ricoverato in ospedale e sotto custodia, viene a sapere che quella sera la famiglia Soykan celebrerà le nozze di Bedri e Yagmur presso il porto turistico…. Seguici su Instagram.