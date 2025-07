The family, anticipazioni 4 e 5 luglio 2025: il finale di serie!

Anticipazioni e trama puntata The family di venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025

Aslan e Devin scoprono con gioia di aspettare un bambino, ma la notizia è accompagnata da una preoccupazione: le condizioni di salute di Devin rendono la gravidanza particolarmente delicata. Nel frattempo, Aslan si mette alla ricerca di nuove opportunità e individua un ristorante a Urla che vorrebbe acquistare, ma l’attuale proprietario non è intenzionato a venderlo. Devin, invece, si dedica ai preparativi per il neonato insieme alla famiglia, nonostante inizi a sentirsi sempre più esausta e debole, fino a essere costretta a un ricovero in ospedale.

Istanbul 2024: durante la festa di fidanzamento di Turgut e Asuman, Devin entra in travaglio. Il parto si rivela una prova difficile e pericolosa sia per lei che per il bambino. Urla 2029: Aslan, insieme a suo figlio, si appresta a celebrare un compleanno speciale nel ristorante della famiglia. I due dimostrano un legame sincero e profondo, mentre la figura di Devin sembra essere presente solo come un ricordo vivo nei loro cuori…