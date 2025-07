The family, anticipazioni 2 e 3 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata The family di mercoledì 2 e giovedì 3 luglio 2025

Il matrimonio tra Bedri e Yagmur si svolge senza problemi. Nel frattempo, Çeyrek riesce a fuggire dall’ospedale in cui era ricoverato e si dirige verso il luogo del ricevimento. Al termine della celebrazione, nel tentativo di colpire Aslan, Çeyrek ferisce a morte Cihan. Determinati a ottenere giustizia e porre fine una volta per tutte alla faida, Aslan e Hulya decidono di affrontare Çeyrek e Kiymet per chiudere i conti definitivamente… Seguici su Instagram.