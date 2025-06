Ticket to paradise, film: cast e trama | 9 giugno su Canale 5

Trama film Ticket to paradise, su Canale 5 lunedì 9 giugno 2025 in prima serata

Julia Roberts e George Clooney interpretano Georgia e David, una coppia felicemente divorziata dopo essersi sposati quando erano ancora troppo giovani. L’unico legame che sembra ancora unirli è la figlia Lily, appena laureata con il massimo dei voti in giurisprudenza. Come premio per il suo successo, Lily parte per un viaggio a Bali insieme alla sua migliore amica.

Georgia e David immaginano per lei un futuro radioso negli Stati Uniti, ma l’atmosfera tropicale cambia completamente i piani: Lily si innamora di un pescatore di alghe e decide di restare sull’isola per sposarlo. La commedia non impiega molto a sviluppare la sua trama, mettendo in scena i due genitori, diversi e spesso in conflitto, costretti a collaborare per impedire che il matrimonio abbia luogo. Seguici su Instagram.