Verissimo, anticipazioni e ospiti di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025

(Da comunicato stampa) Sabato 18 e domenica 19 ottobre ci aspetta un nuovo intenso weekend con Verissimo, il settimanale di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Vediamo quali saranno gli ospiti di questo fine settimana:

Sabato alle 16:30, Verissimo accoglie Carolina Marconi, pronta a raccontare la sua nuova fase di vita dopo i problemi di salute affrontati negli ultimi anni. Silvia Toffanin ospiterà anche Edoardo Purgatori, che parlerà del padre, il celebre giornalista Andrea Purgatori, e presenterà il suo ruolo nello spettacolo teatrale “Brokeback Mountain”. Rosalinda Cannavò sarà ospite insieme alla mamma Giusy e alla sua piccola Camilla.

Tra gli altri protagonisti, Nathalie Caldonazzo con un momento felice della sua vita e Sonia Barrile, ex partecipante di “Temptation Island”, che si sta preparando alla sua prima gravidanza da single dopo la fine della relazione con Simone. Infine, Feyyaz Duman, interprete di Arif nella serie “La forza di una donna” in onda su Canale 5, sarà presente per raccontare il suo percorso artistico.

Domenica alle 16:00, Verissimo propone un’intervista intensa a Sonia Bruganelli, che il 21 ottobre debutterà come scrittrice con il suo libro autobiografico “Solo quello che rimane”. Silvia Toffanin parlerà poi della vita e carriera luminosa della regina della musica italiana, Rita Pavone. Sarà ospite Stefano Massoli, marito di Laura Santi, la giornalista colpita da una forma grave di sclerosi multipla che, dopo una lunga battaglia, ha ottenuto lo scorso luglio il diritto al suicidio assistito.

Poi, focus su Giulio Golia, storica Iena, che presenterà il suo libro-inchiesta "L'ultima notte di Marco", dedicato al caso di Marco Vannini. Un ricordo speciale sarà dedicato a Eleonora Giorgi: in studio saranno presenti Paolo Ciavarro con la moglie Clizia e il loro figlio Gabriele. Infine, spazio alla storia di Liliana Resinovich, la sessantatreenne trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio 2022; Claudio Sterpin, amico speciale della donna, parlerà in studio mentre continua l'indagine che vede come unico indagato il marito Sebastiano Visintin.