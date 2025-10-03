Verissimo, anticipazioni e ospiti 4 e 5 ottobre 2025

(Da comunicato stampa) Sabato 4 e domenica 5 ottobre, Canale 5 propone un weekend intenso in compagnia di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Sabato, alle 16:30: Un appuntamento speciale con la prima intervista a Verissimo di Annamaria Bernardini de Pace, celebre avvocato e giudice di Forum, che racconterà la sua carriera e aspetti della sua vita privata. Spazio anche al talento sportivo di Nicolò Martinenghi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi e argento ai Mondiali di Nuoto di Singapore. Tra gli ospiti, la modella Carly Tommasini parlerà del suo percorso difficile e personale per riscoprire sé stessa. Katia Pedrotti prenderà parte alla trasmissione, svelando l’amore per suo marito Ascanio e per la sua famiglia. Francesca De Andrè sarà protagonista con la sua dolorosa vicenda legata a un amore tossico e pericoloso, affrontato con coraggio. Infine, direttamente dalla serie Tradimento, spazio agli attori Caner Şahin e Feyza Sevil Güngör, interpreti dei personaggi Tolga e Oylum.

Domenica, alle 16:00: Il pomeriggio di Verissimo si aprirà con Alessandro Michieletto, talento della pallavolo italiana che ha incantato il paese conquistando la Coppa del Mondo con la Nazionale Maschile. Silvia Toffanin ospiterà poi Lino Banfi, icona del cinema e della TV, che celebra i suoi 65 anni di carriera e una nuova fase di vita come super bisnonno. In studio arriveranno Veronica Peparini e Andreas Müller per raccontare il loro emozionante percorso d’amore culminato nel matrimonio avvenuto il 29 settembre e nella nascita delle loro gemelline. Tra gli ospiti anche Gianni Sperti, figura storica di Uomini e Donne, e Helena Prestes insieme a Javier Martinez, ex gieffini legati da una storia d’amore. Concluderà la puntata la toccante testimonianza di Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra Matteuzzi, vittima di un tragico femminicidio avvenuto nel 2022 ad opera dell’ex compagno, oggi condannato all’ergastolo. Seguici su Instagram.