Un posto al sole: la madre di Fusco muore, ma Agata come lo sapeva? | Anticipazioni

Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato che Rossella (Giorgia Gianetiempo) rivedrà l’ex primario Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris) in una delle prossime puntate di Un posto al sole, rimanendone ovviamente turbata. Quando abbiamo redatto quel post, le anticipazioni non rivelavano ancora le circostanze in cui ciò accadrà, ma avevamo supposto che il dottore – attualmente in carcere – avrebbe magari usufruito di un permesso per andare a trovare in ospedale la madre malata.

Ebbene, successivi spoiler sanciscono che le cose andranno proprio così. La polizia carceraria accompagnerà Fusco dalla mamma e sarà quella l’occasione in cui si produrrà un acceso diverbio tra lui e la dottoressa Graziani. Stavolta Rossella riuscirà a non subire le provocazioni del suo ex superiore e risponderà per le rime, ma questo passaggio narrativo si arricchirà di un particolare alquanto inquietante…

La scena dell’incontro-scontro tra Ross e Fusco sarà infatti vista da Agata Rolando (Maria Cristina Mastrangeli), che – avvicinandosi a Rossella nel tentativo di consolarla – le dirà anche qualcosa da cui si evincerà che la madre del medico è morta!

In effetti, è proprio quello che nel frattempo sarà accaduto: sarà Riccardo Crovi (Mauro Racanati) a comunicare a Rossella che la signora Fusco è appena venuta a mancare. Ma come faceva Agata a saperlo già?…