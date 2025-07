La forza di una donna: Bahar è gelosa di Arif? | Anticipazioni

Strani atteggiamenti da parte di Bahar (Özge Özpirinççi) nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna. La nostra protagonista darà infatti l’impressione di essere gelosa di Arif Kara (Feyyaz Duman). O per lo meno questa sarà la conclusione alla quale arriverà Yeliz Ünsal (Ayça Erturan), la sua migliore amica…

La forza di una donna, news: Bahar torna nel quartiere di Tarlabaşı

Un primo avvicinamento concreto, al di là dell’amicizia, tra Bahar e Arif arriverà in circostanza del tutto tragiche: possiamo infatti anticiparvi che la madre dell’uomo morirà all’improvviso, dopo una lunga malattia, e lascerà vedovo anche il marito Yusuf (Yaşar Uzel), da tempo amante di Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu).

Ovviamente, tra una terapia e l’altra legata all’anemia aplastica di cui soffre, Bahar cercherà di stare vicino a Arif; ciò darà dunque modo a Berşan (Sahra Şaş) di capire che il suo ex l’ha ormai completamente dimenticata perché non fa altro che pensare alla sua nuova vicina.

La situazione diventerà ancora più chiara quando, a causa dell’ennesima mossa cattivissima della sorellastra Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), Bahar lascerà la casa della madre Hatice (Bennu Yıldırımlar) e tornerà nel rione con i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) e il patrigno Enver (Şerif Erol)…

La forza di una donna, trame: Arif cerca di capire come sta Berşan

A quel punto, Berşan si chiuderà in un silenzio profondo ed eviterà di farsi vedere in giro. Ciò farà preoccupare la madre, che a quel punto si metterà in contatto con Ceyda e le chiederà di fare il possibile per avere delle notizie sulla figlia. Visto che Berşan non risponderà neppure a lei, la Aşçıoğlu chiederà proprio ad Arif di andare a casa della sua ex per vedere se è tutto a posto.

Seppur contrariato, alla fine Arif deciderà di suonare il campanello di Berşan, dopo averle precedentemente telefonato, capendo che la donna sta cercando di attirare le attenzioni e che, seppur triste, non sta di certo così male come ha fatto credere a tutti quanti. Insomma, per Arif l’ex starà semplicemente facendo la solita messinscena…

La forza di una donna, spoiler: Bahar è gelosa di Arif?

Proprio mentre rimetterà piede in strada per tornare al bar, Arif incrocerà Bahar, uscita per fare un po’ di acquisti al supermercato. La nostra protagonista resterà dunque attonita quando vedrà Arif accennare un sorriso verso il portone del palazzo in cui abita Berşan ed eviterà di sentire le successivi spiegazioni dell’uomo tagliando di netto la conversazione in fretta e furia.

Un atteggiamento che, inaspettatamente, farà provare allegria a Arif poiché capirà che, molto probabilmente, Bahar non lo vede soltanto come un amico, a differenza di quanto sostiene ogni volta che parlano del loro rapporto. Un pensiero che troverà il beneplacito anche di Yeliz, certa del fatto che l’amica debba rifarsi una vita invece di pensare ancora al defunto Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk).

In realtà, noi già sappiamo che tutto potrebbe cambiare qualora Bahar dovesse scoprire che Sarp è ancora vivo e ha assunto la nuova identità di Alp Karahan…