La Promessa: perché Cruz aveva ordinato a Romulo di uccidere Leocadia? | Anticipazioni

Tra qualche mese, i telespettatori italiani de La Promessa avranno modo di conoscere Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), un’amica di infanzia di Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Quest’ultima non farà però i salti di gioia quando la rivedrà, e ciò per un motivo ben preciso: vent’anni prima aveva ordinato a Romulo Baeza (Joaquin Climent) di assassinarla. Tutto ciò farà dunque da preludio ad una storyline alquanto complessa…

La Promessa, news: Leocadia arriva nella tenuta

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi in precedenza, Cruz nominerà per la prima volta Leocadia nel corso di un veloce scambio di battute con Romulo. La dark lady dirà infatti al maggiordomo di avere avuto l’impressione di aver visto la Figueroa nel corso di una festa e gli chiederà come tutto ciò sia possibile, visto che dovrebbe essere morta.

Con un modo di fare piuttosto vago, Baeza assicurerà dunque alla Ezquerdo che si è senz’altro sbagliata. Almeno finché Leocadia non si presenterà all’improvviso nella tenuta e, con un modo di fare fintamente cordiale, riuscirà a farsi ospitare e a presenziare, in prima fila, al matrimonio tanto sognato tra Jana Exposito (Ana Garces) e Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho).

Tuttavia, ad un certo punto, Cruz esigerà da Romulo una spiegazione sul perché Leocadia non è morta, visto che le aveva espressamente chiesto di ucciderla…

La Promessa, spoiler: ecco perché Romulo non ha ucciso Leocadia

Messo alle stretto, Romulo svelerà a Cruz di non avere ucciso Leocadia, circa vent’anni prima, perché la donna aveva supplicato per lei e per la vita del bambino che aveva in grembo. Da queste semplici parole, che la manderanno comunque su tutte le furie, Cruz apprenderà della vecchia gravidanza della sua “nemica amatissima” ma sceglierà di tenere questa informazione per sé, almeno per il momento.

Durante uno scambio di opinioni con Cruz e Alonso (Manuel Regueiro), Leocadia parlerà di un matrimonio che ha avuto nei tanti anni che ha passato lontana dalla Spagna, ma al tempo stesso sottolineerà che è ormai diventata vedova da diverso tempo. Insomma, la vita della Figueroa sarà ancora completamente avvolta dal mistero, così come i suoi atteggiamenti non saranno del tutto decifrabili…

La Promessa, trame: Leocadia cerca di mettere Jana contro Cruz

Ad esempio, durante un momento di confidenze con il fratello Manuel, Curro (Xavi Lock) ammetterà che gli sembra inquietante il modo di fare della nuova ospite della tenuta, al contrario di Catalina (Carmen Asecas), che troverà un appoggio nella Figueroa non appena le confesserà che anche lei è rimasta incinta prima del matrimonio.

Al tempo stesso, pure Jana troverà piacevole soffermarsi a chiacchierare con Leocadia. Quest'ultima in più di una circostanza la inviterà peraltro a farsi rispettare da Cruz, ora che è diventata a tutti gli effetti l'erede del marchesato di Lujan, e a stabilire delle regole ferree per non far scricchiolare il suo rapporto con Manuel. Tali consigli saranno in realtà delle vere e proprie manipolazioni che Leocadia utilizzerà per inasprire ancora di più la "lotta" tra Jana e la suocera Cruz.