La Promessa: Pia fa arrabbiare Ricardo, ecco perché | Anticipazioni

Burrasca in arrivo per le nuova coppia formata da Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) e Pia Adarre (Maria Castro) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Il maggiordomo se la prenderà infatti con la donna per una rivelazione specifica che farà al figlio Santos (Manu Imizcoz)…

La Promessa, news: Ricardo confessa a Pia la verità sulla moglie Ana

La storyline arriverà ad un vero e proprio punto di svolta nel momento in cui Petra Arcos (Marga Martinez) spiffererà a Pia che ha cominciato una relazione con un uomo sposato, perché Ana (Melania Cruz), la moglie di Ricardo, è in realtà ancora viva!

Presa alla sprovvista, Pia tenderà a non credere inizialmente alle parole di Petra, ma poi capirà che la governante non le ha mentito quando vedrà la reazione di Ricardo, che si rifiuterà di rispondere alle domande su tale argomento. Soltanto qualche giorno dopo, grazie ad un consiglio di Romulo Baeza (Joaquin Climent), Pellicer si confiderà con la Adarre sulla questione e le confesserà di essere stato abbandonato da Ana quando Santos era soltanto un bambino.

Il racconto si farà ancora più drammatico nel momento in cui Ricardo sottolineerà che Ana l’ha abbandonato per rifarsi una vita al fianco di suo cognato, ossia il marito di sua sorella (la zia che poi ha cresciuto Santos). Ovviamente, Pia non potrà fare a meno di dispiacersi per il triste destino toccato in sorte a Ricardo, soprattutto quando leggerà una missiva scritta da Ana che confermerà tutta la storia.

La Promessa, trame: Petra racconta a Santos che Ana è ancora viva

Occhio dunque al cattivissimo piano di Petra. Incurante del dramma che potrebbe provocare, la Arcos passerà poi alle minacce e darà un ultimatum a Ricardo: se non racconterà tutto quanto a Santos su Ana, sarà lei a farlo. Visto che Pellicer non riuscirà a trovare il coraggio, alla fine la Arcos porterà a termine la sua “promessa” e rivelerà al giovane Pellicer che Ana è viva e si nasconde, ormai da diverso tempo, in un piccolo paesino poco conosciuto.

Sotto choc, Santos andrà subito dal padre in cerca di una spiegazione. Il valletto riverserà così contro il padre parole piene d’odio appena capirà che Petra non gli ha mentito. Una frattura, quella tra padre e figlio, che spingerà Pia a fare una mossa azzardata… che le costerà cara!

La Promessa, spoiler: Pia fa arrabbiare Ricardo; ecco perché

Possiamo anticiparvi che Pia obbligherà Santos ad ascoltarla e gli dirà per filo e per segno per quale ragione Ana l’ha abbandonato, compresa la relazione avviata col cognato. Per dimostrare al ragazzo che gli ha raccontato tutto, la Adarre farà sapere inoltre al suo interlocutore che Ricardo è in possesso di una lettera d’addio di Ana che conferma la “brutta storia”. Una missiva che il giovane Pellicer vorrà leggere, tant’è che andrà subito da Ricardo per reclamarla. Tale richiesta farà comprendere al Pellicer Senior che è stata proprio Pia a parlare con Santos: una mossa che non gli piacerà affatto, visto che si sentirà tradito dalla “fidanzata”.

Nel bel mezzo di un drammatico confronto, il maggiordomo paragonerà infatti la Adarre a Petra e le dirà che non si fida più di lei. Il tutto mentre Santos mediterà se andare o meno in cerca di Ana: un proposito che potrebbe far sì che Ricardo si ritrovi faccia a faccia con l'ex moglie dopo tanto tempo…