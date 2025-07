La Promessa: Santos lascia la tenuta, ecco perché | Anticipazioni

Un colpo di testa di Santos Pellicer (Manu Imizcoz) animerà le prossime puntate italiane de La Promessa. Appena scoprirà che la madre Ana (Melania Cruz) è ancora viva, il giovane valletto vorrà appurare ad ogni costo per quale motivo la donna ha abbandonato sia lui e sia il padre Ricardo (Carlos de Austria) quando era ancora un bambino. Proprio per questo non esiterà a lasciare la tenuta, senza alcun tipo di preavviso, pur di rintracciare la sua mamma.

La Promessa, news: Petra svela a Santos che Ana è ancora viva

Tutto partirà quando la cattivissima Petra Arcos (Marga Martinez) metterà Ricardo di fronte ad un bivio: se non confesserà entro pochi giorni a Santos che Ana è ancora viva, sarà lei a farlo. Ovviamente, il maggiordomo sarà in estrema difficoltà appena sentirà l’ultimatum della Arcos, anche perché non saprà in che modo dire a Santos che Ana l’ha abbandonato per rifarsi una vita al fianco del cognato e del nuovo bambino che aspettava.

Proprio per questo, Ricardo tergiverserà troppo sulla questione e alla fine sarà proprio Petra a rivelare a Santos che Ana è ancora viva e che, di conseguenza, il padre gli ha sempre mentito facendogli credere che fosse morta. Una “novità” che rovinerà il rapporto già decisamente compromesso tra i due Pellicer…

La Promessa, spoiler: Santos lascia la tenuta

Anche se Pia Adarre (Maria Castro) gli spiegherà per filo e per segno per quale motivo Ricardo avesse preferito tacere la verità, mettendo peraltro a rischio la sua liaison appena iniziata col Pellicer Senior, Santos non giustificherà per nessuna ragione le menzogne del padre. Come se non bastasse, a metterci il carico da novanta sarà anche Petra.

Nel momento in cui Santos sembrerà sul punto di accettare la versione di Ricardo (dopo aver letto la lettera d’addio scritta da Ana con le sue motivazioni), la Arcos dirà al ragazzo che, dal suo punto di vista, è necessario ascoltare ambedue le campane per avere la visione chiara e reale di quanto successo vent’anni prima. Proprio per questo gli dirà il nome del paesino dove Ana si nasconde ormai da diverso tempo…

La Promessa, trame: Ricardo “costretto” a coprire Santos

Il risultato? Santos lascerà all’improvviso La Promessa ed andrà in cerca di Ana. L’iniziativa metterà Ricardo in seria difficoltà quando Romulo Baeza (Joaquin Climent) lo metterà al corrente del fatto che il figlio è sparito senza dare nessun tipo di comunicazione. Non a caso, su suggerimento di Romulo e Pia, Ricardo deciderà di coprire con il marchese Alonso (Manuel Regueiro) la “scappatella” del figlio… ma fino a quando potrà durare tale stratagemma? Seguici su Instagram.