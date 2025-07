Tempesta d’amore: Erik vittima di un drammatico rapimento! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni tedesche

Fare il doppio gioco può essere pericoloso, specialmente se si ha a che fare con dei criminali! Lo scoprirà a sue spese Erik Klee (Sven Waasner), che nella prossima stagione di Tempesta d’amore si ritroverà in una vera e propria spy story che rischierà di costargli la vita… Ecco dunque cosa accadrà nella 21^ stagione di Sturm der Liebe, attualmente in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik fa il doppio gioco tra Sophia ed i Saalfeld

Se oggi Erik Vogt (ora “Klee”, grazie al matrimonio con Yvonne) è uno dei personaggi più amati di Tempesta d’amore, non è sempre stato così! Entrato come principale antagonista della 17^ stagione al fianco della diabolica dark lady Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), questo personaggio è stato infatti a lungo a dir poco controverso.

Da allora sono passati più di tre anni ed Erik è diventato un vero e proprio beniamino del pubblico di Sturm der Liebe, anche grazie alla bravura del suo interprete. Nella prossima stagione della soap, però, l’uomo cadrà nuovamente vittima delle vecchie tentazioni, finendo per ritrovarsi in una situazione molto pericolosa…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nella 21^ annata di Tempesta d’amore – attualmente in onda in Germania – Erik si alleerà infatti temporaneamente con la nuova dark lady – Sophia Sydow (Krista Birkner) – finendo per tradire i Saalfeld spinto da ambizione e desiderio di rivalsa. Un voltafaccia che però non durerà a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Sophia fa rapire Erik

Non passerà infatti molto tempo prima che Klee si renda conto dell’errore commesso e decisa di rimediare: non solo confesserà il proprio tradimento a Werner (Dirk Galuba), ma si offrirà di rimediare ai propri errori aiutando l’albergatore, Christoph (Dieter Bach) e gli Schwarzbach ad incastrare una volta per tutte Sophia e riprendersi l’amato Fürstenhof. Peccato solo che ingannare l’astuta dark lady si rivelerà molto più difficile del previsto…

Quando Sophia scoprirà il doppio gioco del suo presunto alleato, dimostrerà infatti di cosa è davvero capace: farà rapire Erik, che verrà trascinato nel bosco, minacciato e poi abbandonato a lottare per la sopravvivenza. Un trauma destinato a cambiare per sempre la vita dell’uomo (e non solo la sua…).

In attesa di scoprire cosa accadrà ad Erik nella prossima stagione, vi ricordiamo che Tempesta d’amore è attualmente in pausa in Italia per il consueto break estivo e tornerà in onda con puntate inedite a partire da settembre. Seguici su Instagram.