Tempesta d’amore: Lale e Theo protagonisti di un nuovo triangolo! | Anticipazioni italiane

Tra le tante coppie nate sotto il tetto del Fürstenhof negli ultimi mesi spicca senza dubbio quella formata da Lale Ceylan (Yeliz Simsek) e Theo Licht (Lukas Leibe). E proprio questi due amatissimi personaggi si ritroveranno a sorpresa coinvolti in un triangolo sentimentale molto particolare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore in onda in Italia dopo la pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Caspar si innamora di Lale

Giovani, simpatici ed innamoratissimi, Lale e Theo rappresentano senza dubbio una delle coppie più amate del momento. Per quanto in apparenza diversissimi tra loro, questi due personaggi si sono rivelati di grande supporto l’uno per l’altro, aiutandosi a vicenda a superare i propri limiti.

Se grazie alla fidanzata Theo sta infatti imparando a tenere sotto controllo l’ADHD, a sua volta Lale deve al compagno l’opportunità di iniziare un corso di formazione che le farà fare un salto di livello a livello professionale. E sarà proprio sul lavoro che la Ceylan farà un incontro con un giovane uomo che perderà la testa per lei…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: triangolo tra Lale, Theo e Caspar

Stiamo parlando di Caspar Weiss, il giovane orfano “adottato” da Yvonne (Tanja Lanäus) ed Erik (Sven Waasner). Mentre si recherà al Fürstenhof per un tirocinio in cucina, il giovanotto si imbatterà infatti nella bella fitness trainer, restandone letteralmente folgorato!

Ebbene, inizialmente nessuno prenderà troppo sul serio la “sbandata” del ragazzino… a partire dagli stessi Theo e Lale! Ben presto, però, i diretti interessati si renderanno conto che il giovane Caspar non è disposto ad arrendersi tanto facilmente…

Inizierà così un inaspettato triangolo, che – nelle puntate di Tempesta d’amore in onda dopo la pausa estiva – è destinato a regalarci parecchie sorprese. Seguici su Instagram.