Tempesta d’amore: Tom perderà la testa e diventerà l’incubo di Alexandra | Anticipazioni italiane

La fiaba è destinata a trasformarsi in un incubo. Stiamo parlando della vita sentimentale di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), che nelle puntate di Tempesta d’amore in onda dopo la pausa estiva vedrà un’evoluzione a dir poco drammatica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che vedremo a partire da settembre su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Tom divorato dalla gelosia

Dopo la terribile delusione ricevuta da Christoph (Dieter Bach), Alexandra sembrava aver trovato il migliore riscatto possibile grazie a Tom Dammann (Milan Marcus): giovane, aitante e romantico, l’affascinante chauffeur è il compagno che qualunque donna vorrebbe avere al proprio fianco… oppure no?

Se fino ad ora la Schwarzbach ha vissuto una vera e propria luna di miele col giovane fidanzato, col passare del tempo inizieranno a comparire delle prime crepe sempre più profonde. Già profondamente insicuro a causa del divario tra il suo status sociale e professionale e quello della sua amata, Tom comincerà infatti a soffrire sempre più l’evidente intesa tra Alexandra e Christoph. Una sofferenza che finirà per trasformarsi in ossessione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom perseguiterà Alexandra

Inizierà così una lenta ma inesorabile trasformazione, che vedrà Tom passare dal ruolo di romantico principe azzurro a quello di orco! La gelosia ed il terrore di perdere la donna che ama porteranno infatti Dammann a perdere completamente la testa, portandolo a prendere una strada molto pericolosa…

Per ora non vi riveliamo troppi dettagli, ma possiamo anticiparvi che, a causa di Tom, Alexandra vivrà un vero e proprio incubo che la porterà molto vicina a perdere tutto… inclusa la sua vita! Occhi dunque puntati sugli episodi di Tempesta d’amore in arrivo dopo lo stop di luglio e agosto, perché ci attendono delle puntate davvero imperdibili… Seguici su Instagram.