Tempesta d’amore: Vincent, geloso di Katja e Markus, provoca un incidente drammatico! | Anticipazioni tedesche

Un drammatico colpo di scena sconvolgerà uno dei triangoli sentimentali più controversi ed appassionanti degli ultimi anni. Nella prossima stagione di Tempesta d’amore Vincent Ritter (Martin Walde) si ritroverà infatti a competere col padre Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) per il cuore di Katja Saalfeld (Isabell Stern). Una rivalità che porterà il bel veterinario a perdere la testa, commettendo un gesto gravissimo… Ecco infatti cosa accadrà nella 21^ stagione di Sturm der Liebe, attualmente in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vincent geloso di Katja e Markus

Dopo aver perso Ana Alves (Seluna-Delta Kokol) a favore del suo odiato rivale Philipp Brandes (Robin Schick), Vincent aveva giurato a se stesso di non innamorarsi mai più di una donna già sentimentalmente legata ad un altro. Il destino, però, deciderà altrimenti!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nella prossima stagione di Tempesta d’amore il bel veterinario perderà infatti la testa per niente altri che Katja, la compagna si suo padre Markus. E poco importa se lei ricambierà i suoi sentimenti, al punto da decidere di lasciare il compagno per iniziare una relazione con Ritter. Nonostante le rassicurazioni della sua amata, Vincent non potrà infatti fare a meno di vivere nel terrore che la donna possa lasciarlo per tornare dal suo ex. Un timore che si trasformerà giorno dopo giorno in una folle gelosia…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vincent provoca un incidente a Markus

Tra padre e figlio inizierà così una vera e propria guerra che vedrà i due rivali competere per le attenzioni di Katja. Mortificata per la situazione da lei creata, la donna proverà a calmare le acque nascondendo a Vincent i tentativi di riavvicinamento di Markus. Così facendo, però, la Saalfeld finirà involontariamente per fomentare ulteriormente la gelosia del veterinario, portando quest’ultimo ad un punto di non ritorno!

Ormai vittima dei propri demoni, Vincent si convincerà infatti che il padre voglia fare un’escursione a cavallo insieme alla loro amata e prenderà una decisione sconvolgente: darà al genitore un cavallo problematico (ben sapendo quanto l’animale possa essere pericoloso), provocando così un grave incidente! E a quel punto il veterinario si troverà di fronte alla concreta possibilità di perdere tutte le persone che ama…

Vi ricordiamo che in Italia Tempesta d'amore è attualmente ferma a causa della consueta pausa estiva e tornerà con nuove puntate inedite a partire dal 1° settembre!