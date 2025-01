Tempesta d’amore: Markus e suo figlio saranno rivali in amore! | Anticipazioni tedesche

Un nuovo scandalo sta per travolgere gli Schwarzbach! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore esploderà infatti un triangolo sentimentale destinato a mettere a dura prova i rapporti tra Markus (Timo Ben Schöfer) ed il figlio da poco ritrovato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Katja e Markus innamorati

Attualmente sotto i riflettori nelle puntate italiane di Tempesta d’amore per via dei suoi intrighi contro Christoph (Dieter Bach), Markus avrà un ruolo di primissimo piano anche nelle prossime stagioni della soap. Dopo una pausa di qualche settimana (per motivi che vi riveleremo a breve), l’uomo tornerà infatti al Fürstenhof più determinato che mai ad avere vendetta contro il suo arcinemico. La vita, però, lo sorprenderà…

Schwarzbach farà infatti la conoscenza di una donna di cui si innamorerà alla follia: Katja Saalfeld (Isabell Stern)! Peccato solo che la lealtà di quest’ultima alla propria famiglia metterà sia Katja che Markus di fronte a continue scelte che finiranno per logorare il loro rapporto.

Nonostante tutti gli ostacoli (incluso un crudele ricatto di Christoph), alla fine però l’amore trionferà, tanto che Markus e Katja diventeranno ufficialmente una coppia! Una nuova insidia è però in arrivo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Katja perde la testa per Vincent

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore ha già sicuramente sentito parlare di Vincent Ritter (Martin Walde). Co-protagonista maschile della 20^ stagione della soap – insieme a Philipp Brandes (Robin Schick) – l’uomo arriverà a Bichlheim come nuovo veterinario del paese, salvo poi scoprire di essere un figlio illegittimo di Markus!

Inizialmente i rapporti tra padre e figlio saranno molto tesi, ma col tempo la situazione migliorerà, complice anche l’influenza positiva di Katja. Non c’è dunque da stupirsi se quest’ultima chiederà aiuto a Vincent per organizzare una sorpresa di compleanno molto speciale per Markus: mettere in scena lo spettacolo teatrale preferito di quest’ultimo!

Ebbene, nonostante la riluttanza iniziale, alla fine Ritter accetterà di prendere parte al progetto, interpretando la parte del protagonista proprio al fianco della Saalfeld. Peccato solo che realtà e finzione finiranno per mescolarsi pericolosamente…

Con grande sconcerto di entrambi, Katja e Vincent si scopriranno infatti irresistibilmente attratti l’una dall’altro, tanto che tra loro si arriverà quasi ad un bacio! La passione prevarrà sulla lealtà di entrambi nei confronti di Markus? Sarà questo l’inizio di un triangolo amoroso davvero sorprendente e dagli esiti imprevedibili… Seguici su Instagram.

(Puntate 4355-68 in onda in Germania dal 27 gennaio al 17 febbraio 2025)