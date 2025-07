Un posto al sole: Gennaro nei guai, ma tradisce Antonietta e… | Anticipazioni

Finora a Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) è andato più o meno tutto bene, visto che – con la collaborazione di Chiara Petrone (Alessandra Masi) – è riuscito persino a mettere all’angolo Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) nell’amministrazione dei Cantieri. È però in crescita un odio generale verso di lui da parte di diversi personaggi di Un posto al sole, che stanno tentando (ognuno alla propria maniera) di farlo cadere dal trono!

Per Gennaro, il pericolo maggiore sarà presto rappresentato dall’attività investigativa di Michele (Alberto Rossi), imperterrito nella sua volontà di dimostrare le malefatte del losco affarista. A breve, Saviani riterrà di aver ricevuto in sogno da Agata (Maria Cristina Mastrangeli) le coordinate del luogo in cui si troverebbe il corpo di Assane e, per quanto la teoria sia assai opinabile, il giornalista riuscirà a convincere Damiano (Luigi Miele) a mettere in atto una verifica.

Spoiler Un posto al sole: Marina ha un’arma contro Gennaro, la userà?

Ebbene, il corpo verrà effettivamente trovato e la svolta farà sì che Ferri e consorte iniziano a sperare di potersi liberare di Gagliotti, il quale subito cercherà un capro espiatorio per passarla liscia. E dovrebbe trovarlo nel suo subalterno Okoro: come andrà a finire?

Quel che è certo è che c'è anche qualcos'altro che bolle in pentola, perché l'ormai risaputo interesse per le donne di Gennaro rischierà di metterlo nei guai: Marina presto si troverà tra le mani un'arma potenzialmente molto efficace e penserà di mostrare alla povera Antonietta (Rita Rusciano) le foto che provano un tradimento da parte del marito. Lo farà davvero? Non perdete i prossimi episodi di Upas e ricordate che tutto questo ci porterà verso un notevole colpo di scena…