Avanti un altro torna dal 1° settembre | Nuove puntate | Paolo Bonolis | Luca Laurenti | Canale 5

Dal 1° settembre, ogni giorno alle 18.45 su Canale 5, torna con episodi inediti “Avanti un altro!”, lo show preserale più irriverente e originale della televisione italiana. Alla guida, come sempre, Paolo Bonolis affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti.

I concorrenti, uno dopo l’altro, tenteranno la scalata al montepremi tra gag, ironia e leggerezza, mentre il celebre “salottino” sarà animato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri). A dare colore al programma anche volti ormai amatissimi dal pubblico: la “regina del web” Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni, oltre agli storici personaggi come Fitness, XXXL, il Coreografo, Brasile e tanti altri.

Il gioco finale, diventato ormai un cult, ribalta le regole tradizionali: per vincere, infatti, il concorrente deve fornire 21 risposte sbagliate. Tutti i personaggi che popolano lo show nascono dalle idee di Bonolis e degli autori, con un accurato lavoro di casting realizzato da Sdl2005, società che dalla prima edizione seleziona concorrenti, pubblico e protagonisti del programma.

Creato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, il format ha conquistato anche l’estero, approdando in Paesi come Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam e Romania. “Avanti un altro!” è una produzione RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy. Seguici su Instagram.