Cornetto Battiti Live Compilation | 1 settembre | Canale 5 | Ilary Blasi | Alvin | Nicolò De Vitis

Lunedì 1° settembre, in prima serata su Canale 5, arriva un appuntamento imperdibile: “Cornetto Battiti Live Compilation”, il festival musicale simbolo dell’estate italiana. Alla conduzione Ilary Blasi e Alvin, insieme a Nicolò De Devitiis.
Dal suggestivo palco affacciato sul mare di piazza Molfetta, lo show regalerà al pubblico a casa una carrellata di grandi successi, spaziando tra i protagonisti più amati della musica italiana e internazionale. Sul palco si esibiranno, tra gli altri: Achille Lauro, Annalisa, Olly, Negramaro, Alfa, Gigi D’Alessio, Fedez, Irama, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Clara, The Kolors, Tananai, Boomdabash, Loredana Bertè, Anna, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Noemi, Rocco Hunt, Coez, Coma_Cose, Emis Killa, Luchè, Lorella Cuccarini con Riki, Rkomi, Capo Plaza, Gabry Ponte, Fred De Palma, Gaia e TrigNO.
A impreziosire lo spettacolo anche le coreografie del corpo di ballo, che vede protagonisti alcuni allievi del talent “Amici”. La regia della serata porta la firma di Luigi Antonini. Seguici su Instagram.