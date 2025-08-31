Dentro la notizia con Gianluigi Nuzzi, dal primo settembre nel pomeriggio di Canale 5

Da lunedì 1° settembre 2025, Canale 5 arricchisce il pomeriggio con “Dentro la notizia”, il nuovo appuntamento quotidiano firmato Videonews e condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45.

Il programma nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico un’informazione chiara, accurata e coinvolgente, approfondendo i principali fatti di cronaca e attualità. Come suggerisce il titolo, la missione è quella di portare i telespettatori “dentro” le notizie, fornendo strumenti per comprenderle meglio e restituendo un quadro più completo della realtà quotidiana.

Attraverso interviste esclusive, testimonianze dirette e il lavoro sul campo di inviati ed esperti, “Dentro la notizia” spazierà dalla cronaca nera ai fenomeni sociali, dalle truffe ai reati digitali, fino a storie di riscatto e speranza.

Con questo nuovo progetto, Mediaset ribadisce il proprio impegno nel campo dell'informazione, proponendo un prodotto che unisce intrattenimento e analisi, con l'intento di accompagnare e orientare i telespettatori nel racconto della realtà.