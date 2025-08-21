Forbidden Fruit anticipazioni: Kemal cos’ha davvero in mente?

Le strane manovre di Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu) continueranno ad essere parte integrante delle prossime puntate di Forbidden Fruit. Dopo aver rivelato a Halit Argun (Talat Bulut) la sua vera identità, l’ex marito di Yıldız Yılmaz (Eda Ece) continuerà a comportarsi in maniera decisamente insolita. Non a caso, utilizzerà tutto il suo charme per cercare di avvicinarsi ad un’altra donna…

Forbidden Fruit, news: Kemal manda in crisi il matrimonio tra Yildiz e Halit

La storyline avrà una vera e propria svolta quando, nel corso di un evento dell’azienda Argun, Kemal rivelerà a Halit che non è un semplice autista, bensì il suo ricchissimo socio in affari con cui ha stretto una nuova collaborazione. Come se non bastasse, nel bel mezzo di un infuocato faccia a faccia, Kemal farà sapere a Halit di essere stato, seppur per un solo giorno, il marito di Yildiz.

Turbato da tutte le menzogne che gli sono state raccontate, Halit farà dunque sapere a Yildiz che porrà fine al loro matrimonio entro due mesi, ossia il tempo necessario per concludere importanti. Tuttavia, l’Argun Senior ritornerà sui suoi passi quando scoprirà che la moglie attende un nuovo erede da lui…

Forbidden Fruit, spoiler: che cos’ha in mente Kemal?

Contemporaneamente a tutto ciò, grazie al sodalizio stretto con lui, Kemal pretenderà di lavorare nell’azienda di Halit, il quale non potrà fare nulla per levarselo di torno perché gli servono i suoi soldi per concludere un progetto ambizioso.

Durante le ore trascorse in ufficio, Karaca incrocerà dunque più volte Zehra (Safak Pekdemir), la figlia maggiore del suo nuovo socio. In tal senso, c’è da dire che Zehra tenterà inizialmente di mantenere le distanze da Kemal, per via del suo passato con Yildiz, ma poi si lascerà facilmente affascinare dai suoi modi di fare.

Per questo, Zehra accetterà un invito a cena da parte dell’uomo e, come se non bastasse, inizierà ad andare a correre con lui ogni mattina, nonostante il dissenso di Halit, che la inviterà a stare lontana dall’uomo.

Forbidden Fruit, trame: Ender cerca un nuovo accordo con Kemal

A intrufolarsi nella situazione ci penserà ancora una volta Ender Çelebi (Şevval Sam), grata a Kemal per non aver parlato a Halit del sodalizio che avevano stretto il giorno che ha sbugiardato Yildiz. Durante un incontro, Ender farà capire a Kemal che ha intercettato il suo nuovo piano e si dirà disposta ad aiutarlo, a patto di ricevere qualcosa in cambio al momento più opportuno.

Insomma, Ender e Kemal si alleeranno nuovamente, a discapito anche di Zehra. Fino a che punto arriveranno a spingersi i due alleati? E, soprattutto, che ruolo avrà la figlia di Halit nel loro ennesimo inganno?