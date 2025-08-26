If You Love anticipazioni: Leyla si ribella ai ricatti di Füsun!

Le azioni di Füsun Arcalı (Hatice Aslan) non resteranno impunite nel corso delle puntate finali di If You Love. Appena il marito Ateş (Kerem Bursin) perderà l’affidamento temporaneo dei fratelli Ilgaz (Lara Aslan), Aydos (Adin Külçe) e Berit (Arven Ece Yavuz), Leyla (Hafsanur Sancaktutan) organizzerà la sua offensiva contro la stilista…

If You Love, news: Ateş perde la custodia dei tre fratelli, ecco perché

In accordo con il nipote maggiore Umut (Aziz Caner İnan), Füsun chiederà la revoca dell’affidamento ad Ateş dei ragazzi quando Aydos e Ilgaz verranno sospesi da scuola per una settimana. Puntando sul fatto che Ateş è stato capace di umiliare Leyla nel giorno del loro matrimonio, svelando a tutti gli invitati che era soltanto una truffatrice, la Arcali dimostrerà dunque agli assistenti sociali che il parente non è in grado di badare alle esigenze dei tre minori.

Proprio per questo, in attesa del processo, Aydos, Ilgaz e Berit verranno temporaneamente affidati a Umut e dovranno lasciare la grande villa degli Arcali. Una decisione, quella del giudice, che non piacerà né a Leyla e né tanto meno ad Ateş, che nel frattempo saranno riusciti a riconciliarsi…

If You Love, trame: Leyla e Ateş, pace fatta

Eh sì: poco prima del trambusto generale generato da Füsun e le sue sporche macchinazioni, Ilgaz, Aydos e Berit avranno approfittato di una vacanza in famiglia per innescare un riavvicinamento tra gli innamorati Ateş e Leyla. I due, dopo un momento di iniziare riluttanza, saranno dunque riusciti ad affrontare le loro divergenze, tant’è che cominceranno nuovamente a ragionare come una coppia sposata a tutti gli effetti.

Proprio per questo, appena il giudice stabilirà che i ragazzi non possono stare con loro, Leyla e Ateş si impegneranno con il loro avvocato per studiare una strategia difensiva ed ottenere al processo l’affido definitivo di Ilgaz, Aydos e Berit. Non a caso, Leyla sceglierà di utilizzare un’informazione scottante di Füsun per metterla in difficoltà…

Conscia del fatto che Füsun ha rubato tutti i bozzetti di Jülide, la defunta madre di Ateş, e li ha spacciati per suoi, Leyla chiederà a Barış (Durukan Çelikkaya) di fare in modo di recuperare i disegni, sottratti loro in precedenza da Yakup (Nazmi Kırık). Decisa ad andare fino in fondo col suo piano, Leyla non si farà dunque spaventare nemmeno dalla stessa Füsun, che minaccerà di non rivelarle mai il nome di sua madre qualora dovesse tenderle qualche agguato.

In questo caso, il destino sembrerà remare contro Füsun a favore di Leyla: come vi abbiamo già accennato, Bige (Cemre Ebüzziya) comincerà a notare troppe somiglianze tra i presunti disegni della Arcali e quelli di Jülide. Inoltre Ateş, attraverso una serie di indizi, non farà fatica a scoprire che è la misteriosa Firuze (Esra Kızıldoğan) la madre di Leyla. L'impressione generale, dunque, è che Füsun stia per ritrovarsi con un pugno di mosche in mano…