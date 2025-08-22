If You Love: Ateş perde l’affido dei fratelli! | Anticipazioni

Un ultimo sgambetto da parte della zia Füsun Arcalı (Hatice Aslan) attende Ateş (Kerem Bursin) nelle puntate finali di If You Love. L’imprenditore perderà infatti l’affido temporaneo dei fratelli minori Ilgaz (Lara Aslan), Aydos (Adin Külçe) e Berit (Arven Ece Yavuz) a causa di un espediente utilizzato dalla spietata stilista. Vediamo insieme di che cosa si tratta…

If You Love, news: Ateş prende le difese di Ilgaz ma…

Tutto partirà quando Ateş e Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan), nonostante il loro disastroso matrimonio, decideranno di fare fronte comune per il bene di Ilgaz, Aydos e Berit e continueranno a “stare insieme” per dare agli assistenti sociali una parvenza di famiglia. Proprio per questo, i novelli sposi decideranno di accompagnare i ragazzi ad un evento scolastico, organizzato prima della ripresa delle lezioni.

Proprio lì, Ilgaz verrà bersagliata da un compagno, che le metterà le mani addosso dopo averla presa in giro per la sua “relazione” con l’autista Barış (Durukan Çelikkaya). La giovane cercherà ovviamente di difendersi, ma ad intromettersi nella discussione sarà anche Ateş, che finirà così per discutere in malo modo con i genitori del ragazzo. Una vera e propria rissa che si trasformerà in una vera e propria convocazione da parte del preside dell’Istituto, che vorrà appunto chiarire quanto appena accaduto.

If You Love, trame: Füsun tiene sotto scacco Leyla

Anche in questo caso, Ateş non riuscirà però a controllare la sua ira e discuterà con il padre dal ragazzo pure fuori dall’ufficio. La scena verrà osservata anche da Füsun, la quale dirà a Leyla che non può intervenire in alcun modo se vuole che le sveli il nome di sua madre. Il risultato? Alla fine, Ilgaz e Aydos verranno sospesi dall’istituto anche grazie al litigio di cui si sarà reso protagonista Ateş!

Una situazione che Fusun utilizzerà per richiedere, con l’aiuto di Umut (Aziz Caner İnan), la revoca dell’affidamento di Ilgaz, Aydos e Berit a favore di Ateş. Una prima mossa che la Arcali porterà avanti per poi mettere la mani sulla casa di moda. Il suo piano avrà però gli effetti sperati?

If You Love, spoiler: Ateş perde l’affido dei fratelli!

Purtroppo, Füsun sembrerà riuscire a farla franca, dato che il giudice stabilirà che i tre minori devono stare a casa di Umut fino alla prima udienza del processo per l’affido definitivo. Una vittoria che però rischierà di ritorcersi contro la cattiva della dizi, visto che il cerchio comincerà a stringersi attorno a lei.

Possiamo infatti anticiparvi che Ateş scoprirà che la zia sta ricattando Firuze (Esra Kızıldoğan), la madre di Leyla, e cercherà di intervenire per risolvere la faccenda. Come se non bastasse, Bige (Cemre Ebüzziya) troverà che i bozzetti consegnati da Füsun per la nuova collezione sono troppo simili a quelli della defunta Jülide e vorrà vederci chiaro. L’amica di Ateş scoprirà, quindi, che Füsun ha rubato i vecchi disegni della cognata? Seguici su Instagram.