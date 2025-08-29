Il paradiso delle signore 10, anticipazioni dall’8 al 12 settembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 8 a venerdì 12 settembre 2025

Il Paradiso delle Signore riapre con diverse nuove presenze, tra cui Fulvio, nuovo magazziniere dal passato complesso e riservato, che si trova subito coinvolto nei preparativi della sfilata dedicata alla collezione ispirata al cinema. Odile, dopo i contrasti con Tancredi, è determinata a restituire prestigio alla Galleria Milano Moda (che da ora in poi definiremo GMM) e si mette alla ricerca di uno stilista. Nel frattempo, Salvatore ed Elvira hanno scelto il padrino per il battesimo del piccolo Andrea, ma i coniugi Gallo hanno già in mente un loro parente per quel ruolo.

A Villa Guarnieri si festeggia il rientro di Adelaide dalle vacanze con Marcello e il riconoscimento di un premio che presto riceverà al Circolo. Proprio durante la serata, Umberto confida ad Adelaide una decisione cruciale riguardo Odile. Con l’avvicinarsi della sfilata, Delia fatica ancora a trovare un elemento originale per le sue parrucche, mentre Roberto avanza una proposta per rendere speciale l’evento. Adelaide accoglie la scelta di Umberto sul futuro di Odile, che, su suo consiglio, propone una collaborazione a Marina Valli.

Intanto Salvo non accetta la candidatura del padrino indicato dai Gallo, mentre si scopre che Fulvio ha nascosto alla figlia Caterina il suo impiego reale al Paradiso. Marcello teme l’ingerenza di Umberto nella sua relazione con Adelaide e sente di non essere del tutto incluso nella famiglia Guarnieri. Inaspettatamente, dopo aver scoperto che Matteo ha trascorso la notte con Marina Valli, Marcello, durante una colazione con l’attrice, trova l’ispirazione per un’idea legata alla sfilata. Nel frattempo Enrico soccorre Fulvio, colto da un malore, e Concetta cerca senza successo di far cambiare idea ad Andrea Gallo sulla scelta del padrino. Irene e Delia, invece, ricevono una visita inaspettata.

Alla premiazione al Circolo, Adelaide pronuncia un discorso pubblico a favore di Marcello, mettendo in crisi le certezze di Umberto. Marina Valli decide di sfilare per il Paradiso, rifiutando la proposta della GMM, e Odile pretende spiegazioni da Matteo, con cui sembra riavvicinarsi. Fulvio si confida con Enrico Proietti sui suoi tormenti, mentre Rosa arriva al Paradiso con un dono per Roberto. Salvatore sembra ormai rassegnato al fatto che Tarcisio, cugino di Elvira, diventi il padrino del piccolo Andrea, ma Concetta medita un piano per cambiare le cose.

Marcello prepara un gesto inatteso per Adelaide, che non immagina la sorpresa in arrivo. Arriva il grande giorno: la sfilata e il battesimo di Andrea. Un’improvvisa influenza costringe Concetta a cedere il ruolo di madrina a Elvira, che deve trovare una sostituta all’ultimo minuto. Al Paradiso, Roberto lancia un’idea per promuovere il romanzo di Rosa, che a sua volta racconta la trama a Odile. Marcello annuncia a Matteo la sua proposta di matrimonio ad Adelaide. Botteri prova a convincere Fulvio a rivelare la verità alla figlia Caterina, la quale ha appena fatto conoscenza con Agata.

La sfilata della nuova collezione si conclude con successo, tranne per Odile, turbata dall’inaspettata reazione di Marina Valli. Intanto, Umberto tenta l’ultima carta pur di riconquistare Adelaide… Seguici su Instagram.