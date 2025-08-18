La Promessa: Catalina cerca di evitare la “rovina” dei Lujan ma… | Anticipazioni

Se c’è una cosa che Catalina (Carmen Asecas) sa fare bene è gestire i conti dei Lujan. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la ragazza cercherà di suggerire al padre Alonso (Manuel Regueiro) un metodo per evitare la rovina della tenuta, ma (almeno inizialmente) non verrà ascoltata…

La Promessa, news: è di nuovo crisi per i Lujan

I Lujan cominceranno ad avere dei problemi economici a causa di una mossa di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano): quest’ultima “venderà” ai giornali la notizia del matrimonio tra Manuel (Arturo Garcia Sancho) e la semplice domestica Jana Exposito (Ana Garces). A quel punto, grazie al malumore creatosi attorno alla sua famiglia, Alonso perderà diversi affari, tant’è che ad un certo punto dovrà accettare anche un prestito da parte del cognato Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano).

La Promessa, trame: Catalina scopre che la sua famiglia è in difficoltà

Tutto ciò però non basterà. Non a caso, Alonso inizierà a ventilare l’ipotesi di vendere alcuni campi che ormai non utilizza da diverso tempo, ma Catalina non verrà messa al corrente di quanto starà succedendo. Alonso preferirà infatti tacere con lei le difficoltà economiche familiari a causa dei problemi di salute riscontrati durante la sua gravidanza gemellare. Conscio del fatto che la figlia ha bisogno di assoluto riposo per portare al termine la gestazione, Alonso si appoggerà soltanto a Manuel nella difficile scelta di vendere alcuni territori.

Tuttavia, dato che nessun segreto resta tale a La Promessa, Catalina apprenderà tutto quanto per caso da Martina (Amparo Pinero), appena ritornata nella tenuta con il misterioso nuovo fidanzato Jacobo Monteclaro (Gonzalo Ramos). “Smaltita” la rabbia per essere stata mantenuta all’oscuro della crisi, Catalina cecherà dunque di proporre un’alternativa…

La Promessa, spoiler: Catalina cerca di evitare la “rovina” dei Lujan ma…

Catalina organizzerà una riunione familiare all’interno della quale proporrà di affittare alcuni dei loro territori, ormai dismessi, a degli agricoltori affinché possano dare frutto e soprattutto “ingrassare” nuovamente le casse de La Promessa. Un’idea che troverà il beneplacito di Manuel, Curro (Xavi Lock) e Martina, proprietaria del 25% della residenza (gliel’ha ceduto la madre Margarita), ma non quello di Cruz, Lorenzo e dello stesso Alonso.

Il marchese sottolineerà che i Lujan hanno bisogno subito di liquidità, mentre la soluzione di Catalina richiede del tempo prima di produrre risultati. Insomma, tale soluzione non avrà il benestare di Alonso, anche se Catalina tenterà di fargli cambiare idea. Alla fine chi dei due l’avrà vinta? Occhio perché la trama è tutt’altro che conclusa… Seguici su Instagram.