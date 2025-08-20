Tempesta d’amore: Alexandra e Markus, clamorosa alleanza contro i Saalfeld! | Anticipazioni tedesche

Un grandissimo colpo di scena sta per sconvolgere il Fürstenhof! A quasi due anni di distanza dalla loro separazione, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) torneranno sorprendentemente ad allearsi, ritrovandosi uniti e complici contro un nemico comune… Ecco dunque cosa accadrà degli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a settembre, dopo la fine della pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph inganna Alexandra e rovina Markus

Dopo aver visto il loro amore sopravvivere a quasi trent’anni di separazione, nella prossima stagione di Tempesta d’amore Alexandra e Christoph (Dieter Bach) saranno ormai convinti di essere destinati a rimanere insieme tutta la vita, tanto da decidere di programmare le loro nozze. Ad un passo dal grande giorno, però, tutto cambierà…

Quando Saalfeld si troverà di fronte ad un’opportunità unica per riprendersi il Fürstenhof – nel frattempo finito nelle mani di Sophia Sydow (Krista Birkner) – non esiterà infatti a stringere in gran segreto un patto criminale con la dark lady, rendendosi complice dei traffici illegali di quest’ultima in cambio della cessione dell’hotel. E non è finita qui!

Determinato a sfruttare al massimo la situazione, Christoph pretenderà che Sophia intesti gratuitamente le quote del Fürstenhof a Werner (Dirk Galuba), Alexandra e Christoph stesso… escludendo invece Markus! Un piano apparentemente perfetto che però costerà un prezzo molto alto all’albergatore…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra e Markus alleati

Come vi abbiamo anticipato, sarà infatti proprio Alexandra a scoprire il piano segreto del suo promesso sposo: una scoperta che la sconvolgerà a tal punto da portarla a sciogliere il suo fidanzamento. E non è finita qui! Disgustata dal comportamento del suo (ormai ex) fidanzato, la Schwarzbach deciderà di unire le forze con l’altra “vittima” di Saalfeld e denunciare l’accaduto. Sarà così che Alexandra si alleerà con Markus e inizierà una vera e propria guerra contro Christoph e Werner, arrivando prima a parlare con la Procura e poi a coinvolgere anche la la stampa!

Inutile dire che l’alleanza dei due ex coniugi Schwarzbach spiazzerà i Saalfeld, specialmente quando questi ultimi si renderanno conto che Alexandra e Markus sono davvero disposti a tutto pur di far valere i propri diritti. Inizierà così un durissimo scontro tra i due nuclei familiari che vedrà potere, intrighi e sentimenti intrecciarsi inesorabilmente. E a quel punto tutte le opzioni saranno aperte…

Continuate a seguire le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore per rimanere aggiornati su questa e altre appassionanti storyline della soap bavarese! Seguici su Instagram.