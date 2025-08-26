Tempesta d’amore: Markus commette un crimine per amore di Katja. E lei… | Anticipazioni italiane

Si dice che in amore tutto sia concesso… ma è davvero così? È quello che si chiederà Katja Saalfeld (Isabell Stern) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando scoprirà che Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) si è macchiato di un nuovo crimine per amor suo. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Katja e Markus in crisi

Entrambi reduci da due dolorosi divorzi, Markus e Katja pensavano di aver trovato l’una nell’altro il compagno per la vita. Peccato solo che la vita abbia voluto render loro le cose decisamente difficili! Già divisi dai non semplici trascorsi tra le rispettive famiglie, i due innamorati si sono infatti trovati su fronti contrapposti a causa dei crimini di Schwarzbach…

Come ricorderete – poco prima che Tempesta d’amore si fermasse per la pausa estiva – sono stati infatti smascherati i diabolici intrighi con cui Markus ha tentato di condurre il Fürstenhof alla rovina, con l’unico obiettivo di mettere le mani su un prezioso affresco di Anton Hagen.

Un tradimento che ha spezzato il cuore a Katja, portando quest’ultima non solo a troncare la loro relazione ma anche ad aiutare Christoph (Dieter Bach) a incastrare il suo nemico giurato! A quel punto Markus si è trovato totalmente solo, abbandonato da tutte le persone a lui più care al mondo. Non per questo, però, l’uomo si arrenderà…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Markus fa una confessione a Katja

Pronto a tutto pur di riconquistare la fiducia e l’amore della sua adorata Katja, Markus si lancerà infatti in un’impresa apparentemente impossibile per realizzare un grande sogno della Saalfeld: fare in modo che il prezioso affresco di Anton Hagen non finisca in una collezione privata, bensì rimanga inaccessibile al grande pubblico.

Ebbene, contrariamente ad ogni pronostico, Schwarzbach riuscirà a trovare l’idea vincente, ottenendo un finanziamento del Comune di Bichlheim per mantenere l’opera dove si trova. Un successo che, come prevedibile, farà colpo su Katja, che non potrà fare a meno di rimanere positivamente impressionata dall’impegno profuso dal suo ex. E le sorprese non sono terminate…

Poco dopo aver assicurato la vittoria del Fürstenhof riguardo all’affresco, Markus stupirà la Saalfeld con una confessione: per ottenere la delibera che ha salvato il dipinto, ha dovuto usare metodi poco leciti. E non è finita qui: di fronte ad una sempre più sorpresa Katja, l’uomo aggiungerà di averle voluto rivelare la verità pur non essendo stato messo alle strette, in quanto determinato a non mentirle mai più!

Riuscirà questa inaspettata dimostrazione d’amore a fare breccia nel cuore della Saalfeld, portando quest’ultima a perdonare il suo ex? Lo scopriremo nelle prossime settimane… Seguici su Instagram.