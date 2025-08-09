Tempesta d’amore: Maxi e Henry decidono di sposarsi! Ma lui scompare… | Anticipazioni tedesche

Dopo mille peripezie per Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert) sembrerà finalmente essere in arrivo il tanto atteso happy end… oppure no? Stando a quanto riportato dalle nuove anticipazioni sulle puntate di Tempesta d’amore previste per settembre, sembra proprio che la 21^ stagione della soap ci terrà col fiato sospeso fino all’ultimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda sui teleschermi tedeschi dopo la pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Henry lascia Maxi

Mentre in Italia stiamo attendendo di scoprire chi tra Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde) conquisterà il cuore della bella Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), in Germania il testimone è da tempo passato a Maxi Saalfeld e Henry Sydow.

Legati da sentimenti profondi ma a lungo divisi dagli intrighi della perfida madre di Henry – Sophia (Krista Birkner) – i due giovani innamorati sembreranno finalmente sulla stessa lunghezza d’onda quando il giovanotto deciderà di allearsi con la famiglia della fidanzata per incriminare la dark lady. Peccato solo che poi cambierà idea…

Convinto che la madre non sia il mostro che tutti credono, Henry chiederà dunque a Maxi di interrompere le sue indagini su Sophia. Purtroppo per lui, però, la Saalfeld non solo non acconsentirà ma denuncerà di nascosto la Sydow! E a quel punto Henry troncherà la relazione con la sua amata…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Henry chiede a Maxi di sposarla

Inutile dire che Maxi resterà sconvolta dalla reazione del suo amato e proverà in tutti i modi a convincere quest’ultimo a tornare sui suoi passi… e con successo! Complice un incontro magico ad una fontana molto speciale, Henry si renderà infatti finalmente conto che Maxi è la donna della sua vita, decidendo così di fare a quest’ultima una romantica proposta di matrimonio.

A quel punto nulla sembrerà più poter rovinare la felicità dei due protagonisti, che si riconcilieranno anche con Sophia. Proprio quando l’happy end dei due innamorati sembrerà ormai inevitabile, però, accadrà qualcosa di inaspettato: Henry scomparirà nel nulla, facendo cadere Maxi nel panico! Cosa sarà successo?

Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore, in onda in Germania a settembre dopo la pausa estiva. Seguici su Instagram.