Anticipazioni La forza di una donna: Bahar rompe con Arif, ecco perché

Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, Arif Kara (Feyyaz Duman) non potrà gioire più di tanto per il fidanzamento con l’amata Bahar (Özge Özpirinççi). In seguito al trapianto di midollo osseo, la nostra protagonista porrà fine infatti alla sua relazione con il barista per un motivo ben preciso…

La Forza di una Donna, news: Arif chiede a Bahar di sposarlo

Tutto partirà quando le condizioni di salute di Bahar peggioreranno a causa dell’anemia aplastica di cui soffre. Visto che temerà di perderla da un momento all’altro, anche se sarà pienamente cosciente del fatto che Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) è ancora vivo, Arif si farà coraggio e chiederà con successo a Bahar di diventare sua moglie, regalandole tra l’altro l’anello che apparteneva alla sua defunta madre.

Arif comincerà dunque a fantasticare sul suo futuro con Bahar quando, dopo aver fatto una proposta indecente a Sarp, Şirin Sarıkadı (Seray Kaya) deciderà a sorpresa di donare il midollo osseo alla sorellastra e salvarle così la vita. Ma le speranze di Arif inizieranno a infrangersi pian piano quando i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) riabbracceranno finalmente Sarp e capiranno che è ancora vivo…

La Forza di una Donna, trame: il trapianto di Bahar

Eh sì: mentre Doruk preferirà pensare che il padre gli sia semplicemente apparso in sogno, Nisan avrà la certezza che Sarp è ancora vivo e insisterà a raccontare tutta la verità a Bahar, andando contro il parere dei nonni e degli amici della madre, dopo che il trapianto di midollo osseo avrà luogo. Convinta dai nonni Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Enver (Şerif Erol) a stare zitta finché la madre non si sarà del tutto ripresa, Nisan entrerà però in confusione quando Bahar le confesserà che Arif le ha chiesto con successo di diventare suo marito.

Il mattino successivo, dopo essersi preparata per andare a scuola, Nisan lascerà così sul comodino della sua casa le vecchie scarpe di Sarp, dando modo a Bahar di comprendere che non è pronta per vederla felice e sorridente al fianco di un altro uomo. Un’ipotesi che diventerà certezza quando Arif le farà sapere che Nisan ha pianto in macchina, mentre andava a scuola, poiché sente ancora la mancanza del suo papà…

La Forza di una Donna, spoiler: Bahar rompe con Arif

A quel punto, nel bel mezzo di un sofferto faccia a faccia, Bahar sentirà di dover anteporre il benessere di Nisan al suo e, seppur con immenso dolore, restituirà a Arif l’anello di fidanzamento comunicandogli che non possono sposarsi. Una decisione che farà entrare profondamente in crisi Arif, il quale non riuscirà però a dire a Bahar il motivo del vero malessere di Nisan, ossia che Sarp è vivo e si è rifatto una vita (con tanto di altri due figli) al fianco di Pırıl (Ahu Yağtu).

Il momento della verità non sarà però così tanto lontano per Bahar e porterà con sé delle nuove consapevolezze e un grossissimo rischio rappresentato da Nezir Korkmarz (Hakan Karahan), il nemico numero uno di Sarp… Seguici su Instagram.