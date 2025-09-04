Anticipazioni Un posto al sole: Matteo di nuovo contro Viola. Jimmy da che parte starà?

Da quando Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) ha iniziato a recarsi a Milano per assistere il suo ex marito Eugenio Nicotera (Paolo Romano), che si è recentemente operato al cuore, il rapporto d’amore tra lei e Damiano Renda (Luigi Miele) ha subìto grossi scossoni. E non è certo d’aiuto la situazione professionale dello stesso Damiano, che nelle prossime puntate di Un posto al sole, farà fuoco e fiamme quando scoprirà di non aver passato il concorso interno.

Ma, come si suol dire, i guai non vengono mai da soli e, con la riapertura dell’anno scolastico, la povera Viola rischierà di essere nuovamente catapultata in una situazione difficile all’insegna del “déjà vu”.

Jimmy (Gennaro De Simone) scoprirà infatti che il suo amico Matteo sta per tornare alla carica con Viola, volendosi vendicare di lei per i problemi avuti in passato (ricordate? Ci fu una grossa diatriba tra la Bruni e la madre dell’alunno, oltre che disaccordi tra la nostra protagonista e il collegio dei docenti).

Stavolta come andranno le cose? Quel che è certo è che Jimmy, una volta che il suo amichetto gli svelerà le sue brutte intenzioni, dovrà decidere da che parte stare. Si schiererà con Matteo… oppure no? Le anticipazioni ci dicono che nella questione interverrà Manuela (Gina Amarante), la quale convincerà il nipote a fare la cosa giusta nonostante ci sarà un prezzo da pagare… Di cosa si tratterà? Seguici su Instagram.