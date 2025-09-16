Beautiful, anticipazioni americane: Luna, il suo inganno verrà scoperto! Ecco da chi…

Nelle puntate americane di Beautiful, il fatto che Luna Nozawa sia ancora viva (QUI tutte le spiegazioni del caso se non siete aggiornati) rischia di non restare un segreto ancora a lungo. Se sua nonna (e zia) Li Finnegan sperava di poter “raddrizzare” la ragazza (ciò in attesa di trovare una via legale per uscire dalle accuse che penderebbero su di lei una volta tornata nel “mondo dei vivi”), Luna ha continuato a mostrare un comportamento sociopatico che, tuttavia, ha saputo in parte mascherare di fronte allo sguardo sospettoso e cauto della dottoressa.

A conoscere appieno – invece – i segreti della giovane è l’altra sua nonna, Sheila Carter. Sebbene quest’ultima abbia inizialmente reagito con divertimento rispetto a quanto Luna ha fatto a Will Spencer, il suo atteggiamento poi è diventato molto più preoccupato, temendo che Luna rischi di compromettere la seconda chance che le è stata offerta. Insomma, Sheila teme che la ragazza percorra le sue stesse orme del passato.

A rivelare al mondo che Luna è ancora viva potrebbe essere Will Spencer: il giovane rampollo ha recentemente portato la sua relazione con Electra Forrester al livello successivo, quando l’aspirante designer si è dimostrata pronta ad avere intimità con lui, dopo aver risolto i problemi di fiducia ereditati dalla vicenda di revenge porn di cui è stata vittima a causa dell’ex amico Remy Price.

La coppia ha dunque trascorso una notte insieme, ma, all’insaputa di Electra, l’esperienza per Will è stata turbata dai ricordi della notte passata con la sconosciuta che, indossata la maschera che aveva portato proprio Electra durante la festa di promozione di Will, si era introdotta nello stesso letto del ragazzo, il quale, al buio e sbronzo, l’aveva scambiata per la giovane Forrester.

Da allora Will ha cercato di risalire all’identità della sconosciuta, da cui ha ricevuto alcuni messaggi anonimi. Se Katie, arrabbiata che qualcuno si sia approfittato del figlio, gli aveva consigliato di dimenticarsi di tutto e soprattutto di non parlarne con Elettra, Will ha reclutato Liam per rintracciare la misteriosa ragazza. Senza rivelare al fratello quanto accaduto, si è servito delle sue abilità informatiche per localizzare il cellulare della persecutrice. In questo modo il nostro Will, deciso ad affrontarla, si è recato sul posto.

Inconsapevole di introdursi in un appartamento di proprietà di Li Finnegan, Will ha così avuto modo di scoprire l’identità della ragazza in questione, restandone sconvolto! Se dapprima Luna, avvertito il rischio di essere scoperta, si è nascosta in bagno, è alla fine uscita, palesandosi viva e vegeta di fronte ad un esterrefatto Will!

Il figlio di Bill ha così appreso che è stata Luna la ragazza che si è approfittata di lui, ma lei, sfrontata, ha colto l’occasione per cercare di sedurlo. Convinta che tra loro ci sia stata una scintilla che il giovane può solo far finta di ignorare, si è fatta avanti, sicura che la noiosa brava ragazza Electra non possa offrire a Will la sua stessa passione. Le anticipazioni, però, segnalano che Will, disgustato, la rifiuterà e che a quel punto Luna si darà alla fuga, cercando aiuto presso Remy, con cui ha stretto una rapida amicizia. Il giovane, che come tutti la credeva morta, deciderà di aiutarla?

Come vi avevamo riportato, il piano di Luna sarebbe stato quello di farsi mettere incinta da Will, sperando così che gli Spencer la aiutassero ad evitare la prigione. Un test di gravidanza domestico a cui si è sottoposta, tuttavia, è risultato negativo! Ora come se la caverà?

Intanto gli spoiler autunnali anticipano che la vicenda di Luna rischierà di creare problemi al matrimonio di Sheila e Deacon, con l’uomo che scoprirà le bugie della moglie. A sorpresa Sheila potrà appoggiarsi, come confidente, a Li Finnegan, in quanto accumunate dalle stesse responsabilità. Tutto ciò mentre Bill e Katie cercheranno di aiutare Will e, nel farlo, potrebbero riscoprire il vecchio sentimento. Seguici su Instagram.