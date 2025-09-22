Forbidden Fruit anticipazioni: Alihan a letto con Ender ma…

Un piano di Ender Çelebi (Şevval Sam) potrebbe creare parecchi problemi a Alihan Taşdemir (Onur Tuna) nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. Per tenerlo legato a lei e non sciogliere il loro matrimonio di interesse, la donna sarà disposta a tutto, persino a far credere all’imprenditore che sono stati a letto insieme. Qualcosa però le sfuggirà di mano…

Forbidden Fruit, news: Alihan vuole divorziare da Ender, ecco perché

La storia partirà quando, durante un confronto chiarificatore, Halit Argun (Talat Bulut) svelerà a Alihan di non essere mai stato l’amante della madre Füsun. Con dovizia di particolari, Halit spiegherà che, in realtà, la donna è stata legata sentimentalmente a Tuncer, il suo ex socio ormai venuto a mancare. A quel punto, Alihan si sentirà estremamente in colpa per aver mosso guerra senza motivo all’Argun Senior e farà pace con lui, promettendogli che porrà fine il prima possibile al suo matrimonio con Ender.

Ovviamente, Alihan si porrà anche un altro obiettivo: guadagnare nuovamente la fiducia di Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) e riprendere la loro relazione dal punto nel quale l’avevano lasciata. Un’impresa più facile a dirsi che a farsi, visto che Ender si opporrà con tutte le forze al divorzio…

Forbidden Fruit, trame: Alihan si ubriaca

Eh sì: al momento della firma delle carte del divorzio, Ender chiarirà a Alihan che considera del tutto nulla una sorta di accordo stabilito in precedenza che la obbliga a non opporsi alla fine del loro matrimonio. La Çelebi sottolineerà infatti che quel “patto” è stato firmato quando lei era sotto choc per un incidente occorso in macchina al figlio Erim (İlber Uygar Kaboğlu) e anticiperà al Taşdemir che intende avvalersi di quella motivazione in sede processuale per continuare ad essere sua moglie.

Sicuro fino a quell’istante che il suo matrimonio con Ender sarebbe finito entro poche ore, Alihan cercherà di spiegare quanto accaduto a Zeynep, ma quest’ultima si sentirà tradita per l’ennesima volta dall’imprenditore e lo caccerà via in malo modo. Di conseguenza, durante una cena con Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen), a sua volta deluso per la fine della relazione con Irem (Zeynep Bastık), Alihan berrà più del dovuto e tornerà a casa completamente ubriaco.

Forbidden Fruit, spoiler: Alihan a letto con Ender ma…

Dopo averlo messo a letto, visto che non avrà ancora lasciato la grande villa dell’uomo, Ender noterà che Alihan l’ha chiamata per errore Zeynep. Senza pensarci due volte, la Çelebi toglierà dunque all’imprenditore tutti i vestiti e, dopo essersi a sua volta spogliata, farà alcuni scatti a letto con lui con il suo cellulare.

Il mattino successivo, Ender farà dunque credere a Alihan di essere stata a letto con lui. Ovviamente, l’uomo non avrà alcun ricordo di quanto successo la notte precedente ma spererà in cuor suo di non essersi spinto così oltre con Ender, una donna che odia profondamente e che ha distrutto il suo futuro con Zeynep. Proprio per questo, Alihan farà le valigie e andrà a stare in albergo, il tutto mentre Ender custodirà le fotografie compromettenti nel suo cellulare.

In tal senso, possiamo però anticiparvi che la situazione si complicherà presto anche per la cattivona della dizi. Qualcuno darà infatti ordine a Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca) di rubarle il telefonino, di chi si tratterà? E, soprattutto, come si comporterà quando troverà gli scatti tra Ender e Alihan dove sembrerà che siano stati a letto insieme? Seguici su Instagram.