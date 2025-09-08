Forbidden Fruit: Emir viene rapito! | Anticipazioni

Un anello da regalare alla “fidanzata” Lila Argun (Ayşegül Çınar) rappresenterà un vero e proprio rischio per Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz). Non a caso, nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, l’uomo verrà rapito da dei brutti ceffi e si rivelerà provvidenziale l’intervento inaspettato di un “conoscente”…

Forbidden Fruit, news: Emir va a convivere con Caner ma…

Nonostante la recente convivenza avviata con l’amico e collega Caner Çelebi (Barış Aytaç) in un appartamento di fronte a quello dove abita Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci), Emir vorrà intensificare ancora di più il suo rapporto con Lila. Certo che prima o poi tutti quanti finiranno per accettare la sua relazione con la ragazza, compresa Zerrin (Nilgün Türksever) alla quale avrà fatto credere di essere un importante uomo d’affari che lavora a stretto contatto con Alihan (Onur Tuna), Emir si porrà come obiettivo principale quello di continuare a sorprendere Lila.

In questa prospettiva, Emir penserà bene di organizzare una cena romantica con Lila, che intenderà terminare regalandole uno splendido anello. Tuttavia, dato che non guadagnerà abbastanza, Emir si rivolgerà ad uno strozzino per avere il denaro, ma farà credere a Caner che a prestargli la cifra sia stato un suo vecchio amico…

Forbidden Fruit, spoiler: Emir viene rapito

Alcuni giorni dopo tale prestito, gli uomini dello strozzino si presenteranno alla Falkon Aviation e pretenderanno che Emir restituisca la cifra entro ventiquattro ore. Nel momento in cui Yuksel chiederà un po’ più di tempo, però, i brutti ceffi non vorranno sentire ragioni e sottolineeranno che può trovare un diversivo per procurarsi il denaro, visto che lavora in una delle aziende più prestigiose di Istanbul.

Emir racconterà quindi a Caner come stanno realmente le cose, ma al tempo stesso tergiverserà sulla questione poiché non saprà proprio come uscirne. Per questo, una volta che il suo tempo a disposizione sarà terminato, gli scagnozzi dello strozzino non esiteranno a rapirlo e a picchiarlo. Fortunatamente, interverrà qualcuno di “inaspettato” a salvare Emir…

Forbidden Fruit, trame: ecco chi aiuterà Emir!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che il rapimento di Emir verrà scoperto in tempo da Kurban (Tolga Sala), l’uomo al servizio di Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca), il nuovo (e losco) corteggiatore di Zeynep. Dündar arriverà dunque al magazzino dove Emir è stato rinchiuso e risanerà il suo debito, levandolo di fatto dal giogo dello strozzino.

Come facilmente prevedibile, il gesto di Dundar stupirà parecchio Zeynep, la quale si presenterà alla sua rivendita di automobili per capire se esista un modo per restituirgli i soldi che ha utilizzato per salvare Emir. Dündar non vorrà però sentire ragioni e accetterà soltanto un invito a cena di Zeynep come ringraziamento. Occhio dunque a questo primo appuntamento, perché avrà un epilogo decisamente inaspettato…