FORUM torna su Canale 5 (e Rete 4) da lunedì 8 settembre, le novità

Forum torna su Canale 5 da lunedì 8 settembre alle ore 11.00, seguito nel pomeriggio da Lo Sportello di Forum, in onda alle 14.00 su Retequattro. A guidare il programma per il dodicesimo anno consecutivo sarà la giornalista Barbara Palombelli, che continua a trattare temi socialmente rilevanti con il suo stile unico, una combinazione di rigore professionale e spiccata empatia, dando voce alle storie quotidiane dei protagonisti.

La nuova edizione si concentrerà su due argomenti principali: il diritto alla salute e le sfide legate all’adolescenza. La puntata inaugurale includerà un’intervista esclusiva al Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Tra i giudici ci sono alcune novità: farà il suo esordio il magistrato Claudio Mattioli, mentre tornerà Beatrice Dalia, figura molto apprezzata dal pubblico. Riconfermati invece Annamaria Bernardini de Pace e Francesco Foti.

Nel cast di Forum, oltre ai volti già familiari come Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria e Chiara Stile, si unirà anche Camilla Mancini. I segmenti dedicati agli approfondimenti rimarranno affidati a Giulia Lea Giorgi.

Anche quest’anno il programma vedrà la presenza degli uditori, giovani laureati in Giurisprudenza in fase di preparazione per l’esame da magistrato, che analizzeranno i casi e offriranno contributi giuridici. Per le cause che coinvolgono minori è prevista la presenza dell’avvocato-curatore, incaricato di raccogliere informazioni sulle condizioni dei ragazzi coinvolti e di relazionarle al giudice. Seguici su Instagram.