Io canto family su Canale 5, con Michelle Hunziker dal 16 settembre | I coach

(Da comunicato stampa Mediaset) Da martedì 16 settembre, in prima serata su Canale 5, prende il via Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Sotto la guida artistica di Roberto Cenci, questa edizione completamente rivisitata vedrà 24 coppie di concorrenti, appartenenti alla stessa famiglia, sfidarsi sul palco per dimostrare il proprio talento canoro e condividere emozionanti storie di vita con il pubblico.

A supportare i partecipanti nei panni di coach ci saranno Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, artisti di grande calibro che metteranno a disposizione la loro esperienza per assistere e motivare i concorrenti durante tutto il percorso, affiancandoli nelle loro esibizioni.

Un’altra grande novità riguarda la giuria: composta da due icone della musica italiana, Patty Pravo e Noemi, a cui spetterà il compito di valutare le performance e stilare le classifiche che porteranno a decretare il vincitore nel corso delle sfide.

Nella serata finale di "Io Canto Family", solo una coppia trionferà portandosi a casa il montepremi di 50.000 euro. Con l'accompagnamento musicale della band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, il programma celebra il calore delle famiglie italiane, evidenziando il legame speciale che la passione per la musica riesce a rafforzare tra i suoi componenti.