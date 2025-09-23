La Forza di una Donna anticipazioni: Bahar sospetta che sia successo qualcosa a Yeliz!

Fino a quando Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) riuscirà a nascondere a Bahar (Özge Özpirinçci) che Yeliz (Ayça Erturan) è stata uccisa dagli uomini di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan)? In tal senso, i telespettatori de La Forza di una Donna dovranno fare particolare attenzione alle prossime puntate della dizi, visto che Bahar comincerà a sospettare che sia successo qualcosa all’amica…

La Forza di una Donna, news: la morte di Yeliz

Tutto inizierà quando Nezir darà ordine ai suoi uomini, capitanati da Azmi (Kuzey Yücehan) di andare a Tarlabaşı per sequestrare Bahar, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) e attirare così nella sua casa l’odiato Sarp, in modo tale da poterlo uccidere e vendicarsi per la morte del figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu).

Messo in allerta dalla “seconda moglie” Piril (Ahu Yağtu), Sarp riuscirà però ad arrivare nel quartiere prima degli scagnozzi di Nezir e trarrà in salvo la propria famiglia, visto che la porterà in un rifugio sicuro. Ad ogni modo, è proprio in quei minuti che si verificherà la tragedia: per capire dove si trova Bahar, gli uomini terranno in ostaggio Yeliz, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Hatice (Bennu Yıldırımlar) per qualche minuto.

In quel lasso di tempo, Ceyda perderà quindi la pazienza e tenterà di aggredire uno dei malviventi nel tentativo di disarmarlo. Yeliz tenterà di dividere i due litiganti e si beccherà una pallottola all’altezza del cuore, che le costerà la vita.

La Forza di una Donna, trame: Sarp nasconde a Bahar quanto accaduto a Yeliz

Appena scoprirà cosa è successo a Yeliz, Sarp nasconderà tutto quanto a Bahar per paura che, una volta appreso della morte dell’amica, possa abbandonare il rifugio sicuro e mettere la sua vita in pericolo. Proprio per questo, Sarp si metterà in contatto telefonico con Enver (Şerif Erol) e gli chiederà di non fare menzione a Bahar della triste fine di Yeliz, qualora dovesse telefonare a lui o agli altri conoscenti.

Spaventato dall’evidente rischio, Enver farà dunque passaparola con tutti quanti, tanto è che Arif (Feyyaz Duman) ometterà a Bahar quanto accaduto a Yeliz quando verrà contattato. Nel frattempo, nel rifugio sicuro, l’aria diventerà sempre più pesante perché, come vi abbiamo già anticipato, anche Piril deciderà di trasferirsi lì con i piccoli Ali e Ümer, costringendo Bahar ad una convivenza forzata.

La Forza di una Donna, spoiler: Bahar comincia a sospettare che sia successo qualcosa a Yeliz!

Dato che il clima non sarà proprio dei migliori, Sarp deciderà di far fare una breve gita in macchina a Bahar, Nisan e Doruk: una piccola trasferta a cui dovranno però rinunciare quando due ragazzini, alle prese con una gara di velocità, tamponeranno la vettura scelta da Çeşmeli, il quale entrerà in panico poiché convinto erroneamente di essere stato rintracciato da Nezir.

Fatto sta che, nel breve tempo in cui saranno nella vettura, Nisan e Doruk vedranno noteranno che nella mini tv è apparsa la foto di Yeliz e non riusciranno a comprenderne la ragione, visto che l’audio sarà completamente abbassato e non darà modo loro di scoprire che la donna è morta.

In ogni caso, dato che Nisan e Doruk insisteranno e le diranno più volte di aver visto Yeliz, Bahar non riuscirà a comprendere per quale ragione l’amica sia apparsa in televisione e comincerà a temere il peggio. Non a caso, la donna chiederà a Sarp di poter fare una telefonata e gli dirà esplicitamente che vuole sentire Yeliz, perché l’avrà sognata, vestita in abito da sposa in una sorta di serra, al fianco del defunto padre.

Una richiesta, quella di Bahar, che Sarp non potrà ovviamente assecondare, ma come risolverà il problema per evitare che la “moglie” scopra tutto quanto? Seguici su Instagram.