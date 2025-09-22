La Forza di una Donna anticipazioni: Ceyda incontra di nuovo Emre ma…

Sono in arrivo tempi piuttosto difficili per Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu): nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, il passato busserà di nuovo alla sua porta, tant’è che si troverà ad avere a che fare con Emre Yazıcı (Ahmet Rıfat Şungar), il padre naturale di suo figlio Arda (Kerem Yozgatlı).

La Forza di una Donna, news: Bahar viene assunta da Emre

La trama prenderà il via quando, dopo il trapianto di midollo osseo, Bahar (Özge Özpirinçci) deciderà di cercare lavoro. A quel punto, dopo aver vagliato varie opzioni, la donna finirà per caso in una piccola caffetteria, gestita proprio da Emre. Colpito dalla storia della nostra protagonista, che gli racconterà di avere sofferto di anemia aplastica, Emre deciderà di assumere Bahar come cassiera.

Tuttavia, il primo incontro tra Bahar e il suo nuovo capo verrà accompagnato anche da un pizzico di mistero: appena vedrà l’uomo, Ceyda scapperà infatti a gambe levate senza informare la sua amica. Appena tornerà a Tarlabaşı, Bahar chiederà dunque lumi a Ceyda riguardo a quanto successo. La cantante le racconterà così di conoscere Emre fin da quando era bambina e che è proprio lui il padre di Arda, il figlio che ha lasciato alle cure della madre perché non poteva prendersene cura.

Un racconto intriso di dolore da parte di Ceyda, la quale svelerà che Emre non ha mai saputo di essere diventato padre, visto che, quando ha scoperto di essere incinta, si era trasferito all’estero con i genitori ricchissimi.

La Forza di una Donna, trame: Emre in cerca di Bahar

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: possiamo infatti anticiparvi che Bahar potrà presentarsi a lavoro soltanto per un giorno. La donna verrà infatti portata da Sarp (Caner Cindoruk) in un posto sicuro, con il piccolo Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), e non potrà mettersi in contatto con nessuno per non essere rintracciata da Nezir Korkmarz (Hakan Karahan), l’uomo che ha tentato di sequestrarla per vendicarsi dello stesso Çeşmeli, colpevole della morte del figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu).

Quando Bahar si assenterà per il secondo giorno di seguito al lavoro, Emre si recherà dunque a Tarlabaşı in cerca di informazioni sulla sua nuova dipendente, ma inaspettatamente troverà qualcun altro…

La Forza di una Donna, spoiler: Ceyda rincontra Emre ma…

Eh sì: come abbiamo scritto in apertura di questo post, Emre si imbatterà in Ceyda e la riconoscerà immediatamente, tant’è che non esiterà ad abbracciarla. Ancora sotto choc per la morte dell’amica e coinquilina Yeliz (Ayça Erturan), uccisa per errore dagli uomini di Nezir durante il tentativo di rapimento di Bahar, Nisan e Doruk (sventato da Sarp), Ceyda farà finta inizialmente di non conoscere Emre, ma poi si limiterà a dirgli che non sta bene e lo lascerà da solo in mezzo alla strada.

Ma fino a quando la cantante potrà evitare di confrontarsi con Emre? Per adesso, possiamo anticiparvi che Ceyda sarà in evidente crisi per la morte di Yeliz e la sua agitazione preoccuperà parecchio chi le starà attorno… Seguici su Instagram.