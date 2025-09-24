La Forza di una Donna anticipazioni: Emre assume Ceyda e Hatice!

Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, dopo tanto dolore, è in arrivo un risvolto positivo per Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu) e Hatice Sarikadi (Bennu Yıldırımlar): le due donne troveranno infatti lavoro. Ad offrire loro un impiego sarà infatti Emre Yazıcı (Ahmet Rıfat Şungar), un uomo proveniente del passato della stessa Ceyda…

La Forza di una Donna, news: ecco come entra in scena Emre

Tutto partirà quando, dopo essersi ripresa dal trapianto di midollo osseo, Bahar (Özge Özpirinçci) deciderà che è arrivato il momento di rimettersi in carreggiata e vorrà tornare a lavorare. Dopo diversi colloqui di lavoro andati male, la donna troverà quindi impiego nella caffetteria di Emre come cassiera. Dopo il primo incontro con l’uomo, colpito dal modo in cui la nostra protagonista si sarà risollevata dopo l’anemia aplastica, Bahar non potrà però fare a meno di notare che Ceyda si è stranita appena ha visto Emre.

Nel bel mezzo di un dialogo chiarificatore, Ceyda farà dunque presente all’amica che conosce Emre fin da quando era bambina e che è proprio lui il padre del figlioletto Arda (Kerem Yozgatlı), anche se l’ex non ha mai saputo della sua esistenza. Nonostante ciò, Ceyda inviterà Bahar ad andare lo stesso a lavorare nella caffetteria di Emre, in primis per scoprire se si è risposato…

La Forza di una Donna, trame: il colpo di testa di Ceyda

Se seguite i nostri post, sapete già che Bahar potrà lavorare nella caffetteria di Emre soltanto per un giorno, visto che verrà tratta in salvo da Sarp (Caner Cindoruk), insieme ai piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), e portata in un luogo sicuro per evitare che Nezir Korkmarz (Hakan Karahan) possa sequestrarla.

Quella sera stessa, Yeliz Ünsal (Ayça Erturan) verrà uccisa “per sbaglio” dagli uomini di Nezir e, visto che si sentirà in colpa per la colpa dell’amica, avendo aggredito per prima uno degli scagnozzi, Ceyda entrerà profondamente in crisi. Quando saranno passati alcuni giorni, Emre comincerà dunque a chiedersi che fine abbia fatto Bahar e si presenterà a Tarlabaşı, dove incontrerà proprio Ceyda.

Ancora sotto shock per il lutto subito, Ceyda farà inizialmente finta di non riconoscere Emre, ma poi si limiterà a dirgli che per lei è un periodo molto difficile. Non a caso, nemmeno ventiquattr’ore dopo, si recherà nel negozio di abiti dove era stata assunta Yeliz poco prima della sua morte e lo devasterà per “punire” i proprietari, colpevoli di avere accusato la defunta di essere una ladra per non essersi presentata al lavoro dopo aver ricevuto un anticipo.

La Forza di una Donna, spoiler: Emre assume Ceyda e Hatice!

Ovviamente, in tal senso, è bene specificare che i datori di lavoro rivolgeranno tale accusa a Yeliz poiché non al corrente del suo tragico destino. Fatto sta che, sinceramente preoccupato per la sua amica, Arif Kara (Feyyaz Duman) deciderà di fare qualcosa per Ceyda e si presenterà alla caffetteria di Emre, accompagnato da Enver (Şerif Erol).

Dopo aver fatto in modo che Ceyda non venisse denunciata dai proprietari del negozio, con la promessa di ripagare loro ogni danno subito, Arif chiederà dunque a Emre se può fare qualcosa per aiutare la sua amica di infanzia. Emre risponderà di sì e andrà a parlare con Ceyda, offrendole un posto da lavapiatti nella sua caffetteria.

Tra le altre cose, Emre resterà positivamente colpito da Hatice, presente al momento del suo incontro con Ceyda, e le chiederà se può lavorare anche lei in caffetteria per servire i clienti e ripulire i vari tavoli. Un doppio ingaggio che le donne accetteranno, tuffandosi in questa nuova esperienza lavorativa. Ma la vicinanza di Ceyda suo ex (che è anche il padre di suo figlio) sarà davvero così semplice da affrontare? Seguici su Instagram.