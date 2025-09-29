La Promessa anticipazioni: Martina avrà dei dubbi su Jacobo, ecco perché

Fino a che punto Martina de Lujan (Amparo Pinero) si fida del futuro marito Jacobo Monteclaro (Gonzalo Ramos)? In tal senso, bisognerà fare particolare attenzione alle future puntate italiane de La Promessa, visto che la ragazza comincerà ad avere dei dubbi sul conto del suo amato per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Martina e il colpo di fulmine per Jacobo

Tutto partirà quando Curro de la Mata (Xavi Lock) deciderà di assecondare una richiesta della “zia” Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e parteciperà ad una festa dell’alta società insieme a Angela de Figueroa (Marta Costa), la figlia della nuova dark lady Leocadia (Isabel Serrano). Durante il party, Curro vedrà Martina in compagnia di Jacobo e resterà stranito.

Dato che la ragazza avrà fatto perdere le sue tracce da diverso tempo, arrivando addirittura a non presentarsi al matrimonio tra Jana (Ana Garces) e Manuel (Arturo Garcia Sancho), Curro non esiterà ad affrontare Martina, chiedendole prima di tutto per quale ragione abbia smesso di dare notizie di sé. Messa con le spalle al muro, la giovane Lujan inviterà il “cugino” a fidarsi di lei perché, molto presto, rientrerà a La Promessa…

La Promessa, trame: i preparativi del matrimonio tra Martina e Jacobo

In tal senso, c’è da dire che Martina rispetterà davvero la parola data a Curro: nel giro di pochi giorni tornerà infatti alla tenuta in compagnia di Jacobo, che presenterà ufficialmente come il suo fidanzato. Come se non bastasse, data la forte crisi economica de La Promessa, Jacobo stringerà una sorta di patto con Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) per accelerare i tempi del suo matrimonio con Martina in caso si renda necessario vendere alcuni territori della residenza.

Ciò perché, col matrimonio, Jacobo diventerebbe a tutti gli effetti padrone anche degli averi di Martina, contraria a sacrificare una parte del suo 25% della tenuta. Fatto sta che, all’oscuro di tutto quanto, la Lujan accetterà di diventare quanto prima la signora Monteclaro e sceglierà di sposarsi proprio a La Promessa. Il “disincanto” non durerà però a lungo…

La Promessa, spoiler: Martina comincia ad avere dei dubbi su Jacobo

Di fronte alla preoccupazione dello zio Alonso, che non farà i salti di gioia quando Martina comunicherà che vuole sposarsi a La Promessa (ciò per via del grosso dispendio di denaro che una tale cerimonia richiede), Martina comincerà a nutrire dei dubbi su Jacobo a causa di una “pulce nell’orecchio” che le metterà Angela, studente di diritto e di legge.

La Figueroa ricorderà infatti a Martina che, una volta sposata, Jacobo potrà utilizzare i suoi beni come meglio crede e le domanderà se esista la remota possibilità che l’uomo sia ritornato all’improvviso a La Promessa su richiesta di Cruz e Alonso, che già in passato avevano tentato di ingannarla per spingerla a vendere.

Di primo acchito, Martina tenderà a scartare tale ipotesi di fronte a Angela, ma poi si confronterà con Jacobo sulla questione e gli domanderà apertamente se lui sia arrivato nella residenza di sua iniziativa oppure se qualcuno lo abbia in qualche modo incoraggiato.

Almeno per ora, Jacobo sceglierà di non parlare a Martina del suo "accordo" con Cruz e Alonso, che avrà sancito soltanto per tutelare eventualmente gli interessi della sua amata e non per un losco secondo fine. Ma per quanto potrà durare la menzogna?