Tempesta d’amore: Alexandra capisce di amare ancora Christoph! E… | Anticipazioni italiane

Buone notizie sono in arrivo per i fan di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Christoph Saalfeld (Dietrich Bach)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore le quotazioni di questa bellissima coppia risaliranno infatti improvvisamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra delusa da Tom

Dopo la terribile ferita dovuta al tradimento di Christoph (Dieter Bach) con Yvonne (Tanja Lanäus), Alexandra sembra aver trovato in Tom Dammann (Milan Marcus) il compagno perfetto. L’idillio, però, sembra essere già finito!

Sempre più insicuro a causa del suo diverso status professionale rispetto alla fidanzata nonché dello stretto legame tra quest’ultima e Christoph, Tom ha infatti iniziato a mostrare segnali sempre più preoccupanti di una gelosia ormai ai limiti del patologico. E, inutile dirlo, Alexandra non apprezzerà!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra sogna Christoph

Stanca delle pressioni del compagno, la Schwarzbach inizierà dunque non solo a distaccarsi da quest’ultimo, ma a riavvicinarsi a Christoph, da cui è unita da un rapporto che dura da oltre trent’anni. Un legame che si rafforzerà ulteriormente quando arriverà la notizia che la loro figlia Eleni (Dorothée Neff) è incinta!

Il risultato? Mentre Tom sarà sempre più terrorizzato all’idea di perdere la donna che ama, quest’ultima inizierà a fare sogni romantici su Saalfeld! E a quel punto Alexandra si renderà conto che i sentimenti per il suo ex sono tutt’altro che scomparsi…

Christoph riuscirà dunque a riconquistare la bella Schwarzbach, strappandola a Tom? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore in onda in Italia su Rete 4.