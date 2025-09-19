Tempesta d’amore: Alexandra e Markus tornano insieme (ed escono di scena?) | Anticipazioni tedesche

Un incredibile colpo di scena sta sconvolgendo le puntate tedesche di Tempesta d’amore! Ad anni di distanza dal loro divorzio, Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) non solo torneranno insieme, ma faranno anche dei piani di coppia destinati a stravolgere ogni equilibrio… Ecco dunque cosa accadrà degli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra e Markus tornano insieme

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che Alexandra e Christoph (Dieter Bach) siano destinati a stare insieme per il resto della loro vita. Non c’è dunque da stupirsi se nella prossima stagione della soap i due pianificheranno le loro nozze. Poco prima del giorno del “grande sì”, però, tutto cambierà…

Delusa dai comportamenti del suo futuro marito (che – come vi abbiamo anticipato – non esiterà ad allearsi con una criminale pur di riprendersi il Fürstenhof), infatti, Alexandra non solo troncherà la sua lunga relazione con l’albergatore, ma inizierà anche una vera e propria guerra contro di lui alleandosi con niente altri che Markus!

E non è finita qui! L’alleanza contro i Saalfeld porterà infatti i due ex coniugi non solo a ritrovare la sintonia di un tempo, ma anche a riscoprire dei sentimenti che sembravano per sempre perduti…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra e Markus escono di scena?

Inizialmente spiazzati dalla situazione, Markus e Alexandra finiranno con il tempo per lasciarsi andare tornando ad essere una coppia. Una novità, che – come prevedibile – lascerà tutti di stucco… Christoph in primis!

Sarà in questa complessa situazione che gli (ex) coniugi Schwarzbach prenderanno una decisione tanto sofferta quanto drastica: vendere le loro azioni del Fürstenhof e lasciarsi tutto alle spalle, per iniziare una nuova vita insieme!

Markus e Alexandra sono dunque destinati ad uscire definitivamente di scena? Ebbene, per ora non ci sono conferme ufficiali, ma tutto lascia intendere che la risposta sia “sì”! A partire dalla puntata 4474 (in onda in Germania presumibilmente il prossimo 13 ottobre), gli interpreti di questi due personaggi non compaiono infatti più nel cast fisso della soap.

Non ci resta dunque che attendere gli annunci ufficiali per avere la certezza di questa clamorosa doppia uscita di scena che – se confermata – segnerebbe davvero una rivoluzione a Tempesta d’amore! Seguici su Instagram.