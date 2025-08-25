Tempesta d’amore: tra Markus e Alexandra riesplode l’amore! E ora? | Anticipazioni tedesche

Era nell’aria ormai da qualche settimana, ma ora è arrivata la clamorosa conferma: nella prossima stagione di Tempesta d’amore tra Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) riesploderà l’amore! Ecco dunque cosa accadrà degli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a settembre, dopo la fine della pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra e Markus alleati contro Christoph

Un clamoroso capovolgimento di fronti sta per sconvolgere i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Ad un passo dalle sue attesissime nozze con Christoph (Dieter Bach), Alexandra non solo troncherà la sua lunga relazione con l’albergatore, ma inizierà anche una vera e propria guerra contro quest’ultimo, alleandosi con niente altri che il suo ex marito…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la donna scoprirà infatti che il suo promesso sposo ha stretto un patto criminale con la loro nemica giurata – Sophia Sydow (Krista Birkner) – ottenendo la restituzione del Fürstenhof ai Saalfeld. Un accordo di cui ha beneficiato anche Werner (Dirk Galuba), mentre Markus ne è stato escluso…

Il risultato? Furiosi per il tradimento dei loro presunti alleati, Alexandra e Markus uniranno le forze contro Christoph e Werner, con l’obiettivo di smascherare gli intrighi di questi ultimi e fare giustizia. Ed i risultati andranno ben oltre le aspettative…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra e Markus si baciano

Inutile dire che l’alleanza e l’attacco degli Schwarzbach sarà un duro colpo per i Saalfeld, che si troveranno a dover lottare contro due scaltri nemici con ampia conoscenza dei trucchi del mestiere, sia in campo economico che legale. Non per questo, però, si tireranno indietro! Ne seguirà una guerra senza esclusione di colpi da entrambe le parti, con conseguenze inaspettate…

Devastata dal dolore di dover combattere l’uomo che stava per sposare, Alexandra troverà infatti un enorme sostegno in Markus, con cui ritroverà la complicità di un tempo. Ebbene, inizialmente entrambi crederanno che la loro sia semplicemente un’ottima intesa “professionale”, ma col passare del tempo tra loro riaffiorerà anche l’attrazione… tanto che scatterà un bacio!

Dopo aver a lungo lottato per il suo amore per Christoph, Alexandra tornerà dunque dall’ex marito? Per ora è troppo presto per dare una risposta, ma sicuramente la notizia del ritorno di fiamma tra Katja (Isabell Stern) e Vincent (Martin Ritter) sembra corroborare questa ipotesi.

