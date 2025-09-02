Tempesta d’amore: Ana salva la vita a Philipp e lui si innamora! | Anticipazioni italiane

Il momento più importante della 20^ stagione di Tempesta d’amore sta finalmente per arrivare! Nelle prossime puntate italiane della soap un incredibile colpo di scena stravolgerà infatti per sempre gli equilibri tra i tre protagonisti, dando il via alla seconda e ultima parte di questa annata di Sturm der Liebe. Ecco dunque cosa accadrà tra Philipp Brandes (Robin Schick) e Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Philipp tende una trappola ad Ana

Al momento dell’inizio della pausa estiva, le puntate italiane di Tempesta d’amore si sono interrotte in un momento drammatico: determinato a mettere le mani sull’eredità della sua defunta prozia Wilma (Birgit Koch), Philipp ha ordito un intrigo dietro l’altro per separare Ana dal suo amato Vincent (Martin Walde). Un’impresa che gli riuscirà a metà…

Se i due innamorati si sono effettivamente separati, infatti, non per quello Ana si getterà tra le braccia del perfido Brandes… anzi! Nonostante i tentativi di quest’ultimo di riconquistarla, la Alves ribadirà di non avere alcuna intenzione di tornare da lui. E a quel punto il ragazzo capirà di dover cambiare strategia…

Dal momento che un decennio fa Ana si innamorò di lui quando Philipp le salvò la vita, il perfido Brandes penserà bene di ricreare una situazione simile. Come? Inscenando un incidente in montagna per poi presentarsi all’ignara ragazza come suo eroe salvatore. Purtroppo per lui, però, le cose non andranno secondo i piani…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp vittima del suo stesso intrigo

Quando si recherà in montagna per preparare il finto incidente ai danni di Ana, Philipp finirà infatti per cadere vittima della sua stessa trappola: precipiterà da una scarpata e resterà a terra privo di sensi. E sarà in quel momento che sopraggiungerà Ana!

Immediatamente accortasi della gravità della situazione, la ragazza presterà il primo soccorso al suo ex, tentando di rianimare quest’ultimo in attesa dell’arrivo dei soccorsi… con risultati a dir poco inaspettati! In bilico tra la vita e la morte, Philipp verrà infatti riportato in vita proprio dalla voce e dagli sforzi di Ana. E così, quando il ragazzo aprirà gli occhi, finirà per innamorarsi perdutamente della sua salvatrice!

Quello che doveva essere un crudele intrigo per conquistare il cuore della Alves finirà dunque per colpire proprio Philipp, che si ritroverà improvvisamente a fare i conti con dei sentimenti mai provati. E a quel punto tutto cambierà…

Sarà questo l’inizio di un’incredibile trasformazione che segnerà per sempre le vite di tutti i personaggi coinvolti. Occhi dunque puntati sui prossimi episodi di Tempesta d’amore per questi episodi imperdibili! Seguici su Instagram.